Directorul STB afirmă că a fost notificat de sindicalişti că vor intra în grevă generală dacă nu le sunt majorate salariile

În prezent, un şofer angahjat al STB câştigă peste 6.600 de lei net pe lună, însă unii au cerut şi un aşa-numit "spor de burduf", pentru conducerea vehiculelor cu o lungime mai mare.

Adrian Criţ a declarat, la RFI, că revendicările sindicatelor din STB care ameninţă cu greva trebuie să fie realiste.

"Reprezentanţii Societăţii de Transport Bucureşti au negociat începând cu data de 18 iulie noile clauze din viitorul contract colectiv de muncă, clauze pe care sindicatul reprezentativ din cadrul societăţii şi le dorea implementate.

Cert e însă că solicitările lor trebuie să ţină seama de bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii şi de contractul de delegare pe care noi îl avem cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov. Noi putem şi admitem că, luând în considerare inflaţia existentă şi salariile angajaţilor, e normal să crească cu un indice care să ţină seama de acest deficit, dar pe de altă parte, trebuie să fie nişte propuneri realiste", a afirmat el.

Directorul STB a precizat că un şofer de autobuz sau un vatman câştigă peste 1.000 de euro pe lună.

"Impactul bugetar, urmare a solicitărilor sindicatului reprezentativ, e de circa 123 de milioane de lei pe an. E o sumă pe care STB nu şi-o permite astăzi. Noi ne dorim să negociem în continuare. E adevărat că ieri (luni - n.r.) am primit o notificare din partea sindicatului, vis-a-vis de începerea conflictului colectiv de muncă. Potrivit legislaţiei privind protecţia socială, noi suntem obligaţi să răspundem în trei zile solicitărilor sindicatului, urmând ca după aceea probabil să intrăm într-o zonă de conciliere cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti (...). Angajaţii noştri beneficiază de nişte salarii ok, din punct de vedere a ceea ce există la nivel naţional. Salariul mediu brut pentru prima jumătate a anului, urmare a depunerii sitaţiilor financiare, e de 8.000 de lei. Vă daţi seama? Sunt nişte salarii destul de ok la nivelul societăţii (...). Tot urmare a analizei efectuate pe prima jumătate a anului, salariul mediu net pentru şoferii şi manipulanţii de la tramvaie este de 6.616 lei. E o realitate cu care ne confruntăm. Pe lângă drepturile salariale suplimentate foarte mult, sunt şi alte solicitări, care de asemenea impactează bugetul societăţii şi aş exemplifica majorarea numărului de zile de concediu cu două zile pentru fiecare categorie de personal, tichete sociale mărite, tichete de masă mărite", a explicat el.

Întrebat dacă este adevărat că liderii sindicali din STB au cerut ”spor de burduf”, Adrian Criţ a răspuns: "Nu l-aş numi aşa. E adevărat că s-a solicitat ca şoferii care conduc vehicule cu o lungime mai mare să beneficieze de sporuri suplimentare de linie (...). Eu consider că pregătirea profesională a şoferilor e aceeaşi, şoferii se schimbă pe vehicule, nu e nici un şofer proprietarul vehiculului şi, atâta vreme cât cu toţii conduc pe aceleaşi linii, nu văd de ce să apară diferenţieri".

Dată publicare: 05-09-2023 11:57