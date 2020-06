(P) Despre băuturialcoolice.ro. Necesitatea de a fi prezent pe piața din România

Despre noi, așa începe acest capitol, iar dacă ai intrat aici, înseamnă ca te interesează de unde am apărut.

Voi fi sincer cu tine, am apărut dintr-o necessitate a pieței și suntem prezenți pe piața românească și cea internațională din anul 1994, cu o experiență vastă în lumea băuturilor.

Noi cei care suntem în spatele acestui magazin online de băuturi alcoolice și care muncim zilnic, de duminică până duminică, pentru a-ți aduce cele mai noi produse, cele mai căutate și cele mai premiate vinuri, spumante si băuturi spirtoase, noi, cei care am venit cu magazinul nostru online bauturialcoolice.ro, dorim să te servim atunci când ai nevoie.

Dai rapid comandă și noi ne ocupăm de restul! Bauturialcoolice.ro face parte dintr-un grup de firme care activează în domeniul băuturilor alcoolice, al distribuției, al regimului hotelier și altele. Am intrat în acest segment de piață pentru că piața ne-a cerut.

Venim să-ți împărtășim experiența noastră și a celor 26 de ani de activitate, încercând zi de zi să-ți oferim ceea ce este mai bun pentru tine. Noi nu dorim să devenim cei mai buni, noi dorim să fim aproape de nevoia ta, produsul comandat să fie cel dorit, la cel mai bun preț.



Bauturialcoolice.ro este la datorie tot timpul, noi suntem aici pentru tine, căutăm cele mai noi produse și le aducem din toate colțurile lumii. Ne-am propus ca magazinul online Bauturialcoolice.ro, o echipă tânără și ambițioasă, care-și dorește să fie mereu aproape de nevoile tale, pentru ca tu să găsești la noi tot ceea ce ai nevoie, fie acestea pentru ziua ta de naștere, nunta ta, evenimentul tău și, de ce nu, pentru divorțul tău. Consider că oamenii trebuie să petreacă tot timpul! Nu promovăm destrămarea căsătoriilor, nu promovăm nici căsătoria.



Foarte important, noi îți oferim posibilitatea de a cumpăra pentru afacerea ta tot ce ai nevoie. Dacă ai un bar, un restaurant, o sală de evenimente sau ești un distribuitor, noi suntem soluția. Bauturialcoolice livrează în toată țara către 1.200 de clienți, baruri, restaurante, cafenele sau hoteluri. Îți dăm produsul dorit la pretul convenabil pentru tine! Trebuie să ne scrii și noi îți vom răspunde. Un coleg te va căuta și cu siguranță îți va oferi oportunitatea unui parteneriat de succes.



Să-ți mai spun câteva despre noi: am început în 1994 prin a face distribuție, am crescut, printr-o idee ambițioasă, în anii 2004 am deschis primul magazin de băuturi alcoolice în orașul Arad, apoi ne-am extins. Avem magazine de băuturi alcoolice în Arad, Oradea, Timișoara, Târgu Jiu și Beiuș. Ne extindem mereu, zi de zi. Acum, iată-ne aici!

Vei fi mulțumit, îți spun acest lucru pentru că noi ne-am dezvoltat, pentru că clienții noștri au fost multumiți. Ideea noastră de afacere nu este să-ți vindem mult, ci ieftin și des. Pentru mine este important să te întorci, să mă recomanzi, să vorbești despre mine, iar acest lucru nu se poate realiza decât dacă ești mulțumit.

De unde cumpărăm? Suntem prima mână, suntem prezenți pe piața internațională prin companiile grupului nostru cu antrepozite fiscale în Austria, Olanda, Germania și avem propriile noastre produse, suntem și producători de vodka, cidru artizanal, spumant și prosecco și cumpărăm mărfuri direct de la producători. Așa se explică și prețurile noastre.

Dacă ai nevoie de vreun produs pe care nu il găsești, scrie-ne și băuturialcoolice îți va aduce produsul dorit. Dacă ai nevoie de un container plin cu cognac, nu este o problemă. Trebuie doar să ne soliciți, iar noi ți-l aducem în cel mai scurt timp posibil.

Toate produsele comercializate de noi sunt 100% originale, după cum bine vedeți, certificăm calitatea și originalitatea produselor comercializate.

Prețul. De ce prețul este atât de competitiv la noi? Simplu, bauturialcoolice.ro îți aduce produsele la prețul corect.

Dacă ai un bar, un restaurant, un hotel sau o cafeanea, vrei să cumperi în regim en-gross, hai să ne cunoaștem. Acum, că eu ți-am povestit despre mine, poți să-mi spui și tu despre tine, scriindu-mi la adresa de e-mail contact@bauturialcoolice.ro, cine ești și ce dorești. Eu te voi contacta și cu siguranță vom găsi soluții pentru a colabora.



Acum, în incheierea celor de mai sus, sper că nu te-am plictisit, hai să bem un prosecco! Apropo, suntem magazinul online de băuturi alcoolice cu cea mai mare varietate de prosecco ;)