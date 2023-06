De la ce ar fi pornit incendiul produs la subsolul unui bloc din Cluj. Întregul imobil a fost evacuat. „Era negru total”

Incendiul ar fi pornit de la un atelier improvizat de unul dintre vecini, s-au plâns locatarii.

Așa arăta parcarea subterană la doar câteva minute după ce pompierii au reușit să stingă incendiul. Ventilatoare topite și mașini acoperite de cenușă.

Când au izbucnit flăcările, cei care aveau mașini înăuntru au venit într-un suflet să le scoată, însă fumul dens i-a oprit. Locatarii spun că de vină ar fi un vecin care și-a improvizat un atelier înăuntru.

Locatar: „Lucrări cu flacără deschisă, flex sau aparat de sudură. În fiecare sâmbătă. Toți vecinii știu asta, unii vecini spun că i-au atras atenția celui care lucrează, dar nu s-a întâmplat nimic. Eram acasă cu soția și fetița, am văzut fum ieșind de pe ușa de acces. Am fugit repede să văd ce se întâmplă, să-mi scot mașina. Nu am mai putut. Nu am văzut nimic. Era negru total.”

Martorii spun că ventilatoarele care ar fi trebuit să scoată fumul nu au funcționat.

Locatar: „Au venit pompierii să ne evacueze.”

Paul Olar – purtător de cuvânt ISU Cluj: „Subsolul era inundat cu fum, de asmenea două scări ale blocului erau inundate cu fum.”

Pompierii analizează suspiciunile locatarilor cu privire la cauza incendiului. Și poliția a deschis un dosar în acest caz.

