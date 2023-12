De Crăciun, trăiești bucuria sărbătorilor la PRO TV

În acțiune, devii de neoprit, iar în comedie, ești la datorie. Pe 24, 25 și 26 decembrie, trăiești clipe unice la PRO TV.

Filmul PRO vine în Ajunul Crăciunului cu animații, comedii și pelicule de aventură, numai bune de urmărit alături de cei dragi. De-a lungul întregii zile, cei de acasă se vor vedea producții cunoscute, precum Familia Crood: Vremuri noi (Croods: A New Age), Jack Frost și Oglindă, oglinjoară (Mirror Mirror).

Ziua va fi completată de un episod special din cel mai iubit serial românesc, Las Fierbinți. Bobiță, Giani, Dorel, Aspirina și Gianina vor avea parte de situații amuzante și neașteptate chiar în preajma sărbătorilor de iarnă!

Crăciunul aduce și o porție bună de râs pe 25 decembrie, atunci când telespectatorii vor vedea o selecție de filme dedicate familiei, printre care se numără Ajutorul lui Moș Crăciun (Santa’s Little Helper), Singur acasă 4 (Home Alone 4), Grinch (Dr. Suess’ The Grinch) și Crăciunul cu familia Krank (Christmas With the Kranks). Concertul „Tradițional 2”, susținut de Andra, una dintre cele mai cunoscute artiste din România și jurat al emisiunii Românii au talent, va fi difuzat la PRO TV, luni, începând cu ora 14:00. Ziua festivă se va termina cu filme care promit să îi țină pe telespectatori cu sufletul la gură: 355 (The 355), Moarte pe Nil (Death on the Nile) și Cine a anulat Crăciunul (Christmas is Canceled).

Pe 26 decembrie, vor rula unele dintre cele mai îndrăgite comedii specifice sărbătorilor de iarnă. Printre ele se numără Același Crăciun în fiecare zi (Lacy’s Christmas Do-Over), Singur acasă 5: Jaf de sărbători (Home Alone: Holiday Heist), O nouă poveste de Crăciun (Last Christmas) și Pinguinii domnului Popper (Mr. Popper’s Penguins).

De Crăciun, trăiești bucuria sărbătorilor la PRO TV!

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 22-12-2023 13:53