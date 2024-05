Bărbații din București care promiteau permise false pe internet cereau 1.200 de euro. Clienții nu primeau, de fapt, nimic

Ar fi încasat bani de la cel puțin 30 de doritori, dar aceștia nu pot fi trași la răspundere din punct de vedere legal, pentru că nu au apucat să-și folosească permisele.

Indivizii au început să posteze pe Facebook, Instagram și TikTok la începutul anului 2022. Se foloseau de videoclipurile unor polițiști sau instructori auto ca să promoveze anunțuri prin care promiteau eliberarea contracost a unor permise de conducere numite „originale” în decurs de zece zile.

Cei trei suspecții puneau la dispoziția doritorilor un număr de telefon, iar conversația continua apoi pe platforma Whatsapp.

Acolo trimiteau un mesaj temporar cu fotografia unui permis de conducere cu datele solicitantului, astfel încât să creeze impresia că totul este real. Percepeau pentru un astfel de permis între 600 de euro și 1.200 de euro, iar banii erau trimiși online prin platforma Revolut. La percheziții polițiștii nu au găsit niciun permis, ceea ce înseamnă că schema infracțională se referea doar la amagirea clienților. Până acum procurorii au identificat cel puțin 30 de persoane, din toată țara, care au plătit pentru a primi un permis falsificat.

Un român de 26 de ani care a picat de mai multe ori testul pentru obținerea permisului auto povestește sub protecția anonimatului cum a intrat în legătura cu unul dintre suspecți.

Păgubit: „Mi-a apărut reclama aceea că face pemise auto. A văzut și colega mea de muncă, am căzut amândoi de acord, am început să-i scriem. La amândoi ne-a cerut 1.600. El mi-a spus că lucrează la o școală de șoferi și că mă poate ajuta. Asta m-a făcut să cred că este ok, dar din păcate mi-am luat țeapă. A spus că niciodată nu o sa ai probleme cu politia, la vamă. Eu încercând să-mi fac în țară de mai multe ori nu am reușit, am zis că e o cale cât de cât mai ușoară. Nu am mai condus doar că noi, după aceea daca era 100% cum spunea el, îmi luam niște ore de condus, un instructor și mă învățam”.

Suspecții au fost arestați pentru înșelăciune în formă continuată. În schimb, deși au fost audiați, doritorii de permise falsificate nu au putut fi trași la răspundere din punct de vedere penal. Ca să fie pedepsiți, ar fi însemnat să fie prinși conducând având asupra lor documentul falsificat.

