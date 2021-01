Cum și-au pus afacerile la adăpost noii parlamentari. Metodele prin care evită conflictul de interese

Vechi sau noi, mulţi parlamentari rămân cu aceleaşi metehne. Ca să scape de incompatibilități şi conflicte de interese, politicienii îşi trec firmele pe care le administrează pe numele rudelor sau ale prietenilor.

Şi în unele cazuri, societăţile respective fac afaceri cu statul, în baza unor contracte de zeci de milioane de lei.

Cu o avere uriaşă, deputatul PSD Emil Albotă are şi o mamă bogată. Violetă Albotă este asociat unic în două firme, una de inginerie şi alta de construcţii, care au avut nu mai puţin de 79 de contracte cu primarii din judeţul Olt, unele prin licitaţie, altele cu atribuire directă. A astfaltat şi modernizat drumuri, a amenajat terenuri de minifotbal şi cămine culturale.

Emil Albotă spune că ascensiunea sa politică nu are legătură cu ascensiunea firmei.

Reporter: „Câţi ani are mama dumneavoastră?”

Emil Albotă: „70, dar nu ea este manager”.

Laurenţiu Cazan, proaspăt ales deputat PNL, este de profesie avocat, dar provine dintr-o familie înstărită. Tatăl său este managerul cele mai profitabile firme de construcţii din judeţul Vâlcea, cu peste 10 milioane de euro cifra de afaceri şi 11 contracte cu instituţii ale statului.

Laureantiu Cazan, deputat PNL, spune că nu are nicio legătură cu firma.

Parlamentar la al doilea mandat, liberalul Dan Vilceanu are, de asemenea, o mamă pricepută în afaceri. Elisabeta Vilceanu şi-a pus semnătura pe 19 contracte cu Complexul Energetic Oltenia, valoarea acestora fiind de aproximativ 5 milioane de lei.

Dan Vilceanu spune că tot timpul familia lui a avut firme şi că nu a intervenit.

Soţul fostei consiliere a Olguței Vasilescu, deputata PSD Eliza Ştefănescu, are mai multe firme de construcţii care, din 2014, au încheiat contracte de milioane cu statul. În declaraţia de interese apare ca familia sa are încheiate 24 de contracte, în valoare de aproape 27 milioane de lei, cu primării, consilii judeţene, colegii, grădiniţe şi cu universitatea din Craiova. A reparat drumuri şi poduri, toate în judeţul Dolj.

Şi fostul preşedinte al Consiliului judeţean Iaşi, Maricel Popa, acum senator PSD, are acţiuni şi dividente la mai multe firme. Una dintre acestea are nu mai puţin de 545 de contracte cu autorităţi publice. În plus, în declaraţia sa de interese sunt alte 20 contracte cu instituţii de învăţământ din judeţ, o primărie şi cu direcţia sanitar- veterinară.

Contactaţi de Ştirile Pro TV, cei doi social democraţi nu au răspuns la telefon.

Este deja o strategie ca, odată ajunşi în parlament, politicienii să-şi pună la adăpost afacerile. Cum legea le interzice să desfăşoare activităţi comerciale, societăţile ajung să fie administrate de părinţi de 70 de ani, de fraţi, de prieteni sau de foste neveste. Ba mai mult, procurorii DNA au arătat cum unii dintre aleşi au continuat să-şi controleze din umbră firmele care au afaceri cu statul.