Cum se dă șpagă. Un polițist a arătat cum a încercat un tânăr de 18 ani să îl mituiască. ”Ce sunt aia? 200 de lei?”

Agentul de poliție a scris în descrierea videoclipului că înițial s-a prefăcut că nu înțelege ce intenții avea tânărul de 18 ani cu bolid: ”Nu voiam să îi fac flagrant unui puști”. Ulterior însă, la insistențele șoferului, a contactat DGA pentru flagrant.

Redăm mai jos postarea agentului de poliție:

”Era ziua Independenței, o zi nesemnificativă pentru români dar deosebit de importantă pentru americani. Ambasada SUA a organizat ca în fiecare an o petrecere. La această petrecere au participat oameni foarte importanți, începând cu președintele nostru.

Eu eram de serviciu și eram unul dintre echipajele norocoase fiindcă nu eram la dirijat circulația la ambasadă.

Cum mă plimbam cu autospeciala noastră care atrage toate privirile, adică un Logan cu motor de 0.9, opriți la semafor întrucât era roșu (trecem pe roșu doar când avem vreo misiune sau când dăm goana după shaorma de la Dristor, glumesc cu shaorma), lângă noi oprește un tânăr cu o mașină al căruia brand nu îl dezvălui. Nu zic că era BMW pentru că oricum asta ați dedus voi.

Se uită la noi, se uită la semafor, și pleacă printre pietonii care traversau regulamentar strada. Semaforul era tot roșu. M-am uitat la colegul meu, el s-a uitat la mine, și amândoi la semafor. Atunci ne-am zis: “domnul conducător auto a trecut pe roșu?”. Glumesc, nu am zis asta, dar nu pot să reproduc ce am zis, ar fi prea multe cuvinte cenzurate. Oricum, a fost ceva de genu” Pe ăsta îl ardem!”

Am plecat în urmărirea lui și l-am oprit imediat. După ce i-am luat actele și m-am întors la bolidul de poliție, conducătorul auto, un tânăr de 18 ani cu permis de 3 luni, vine către bolidul meu cu o țiplă în care se aflau asigurarea și dramaturgul Caragiale. Mergea cu țipla în mână ca pe podiumul de la Milano, să îl vedem și noi și trecătorii.

L-am trimis la mașină de vreo 2-3 ori și m-am făcut că nu înțeleg ce vrea. Nu voiam să îi fac flagrant unui puști.

Am vazut că tot insistă, am pus mâna pe telefon și am sunat la DGA. (Nu degeaba mi se spune SIFONU). Colegii au fost foarte operativi și au venit imediat la fața locului, unde am făcut flagrantul”.

Dată publicare: 27-12-2022 13:28