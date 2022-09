Cum se chinuiesc pompierii să intervină la incendii, pe străzile înguste ale Bucureștiului. "Secundele fac diferența”

Dacă în zonele vechi ale Capitalei situaţia poate fi înțeleasă, pentru că au fost proiectate de mult, în unele cartiere noi blocurile au fost ridicate prea aproape unul de celălalt.

Suntem pe Calea Moşilor 274. Pompierii au fost solicitaţi să intervină la etajul 5 al unui bloc pentru salvarea unei bătrâne. Geamul unei camere era deschis, dar era nevoie de autoscara de intervenție la înălțime. Ajuns la faţa locului, echipajul îşi dă seama că accesul este dificil. Timpul se scurgea în defavoarea victimei. Strada îngusta din spatele blocului şi maşinile parcate pe lateral, deşi sunt pe trotuar, îngreunează accesul.

După 10 minute de manevre, autospeciala lungă de 12 metri a reuşit să pătrundă până la loc, iar bătrâna a fost salvată. Intervenţiile cu acces dificil sunt însă la ordinea zilei. Așa s-a întâmplat recent la incendiul izbucnit la un cămin privat din sectorul trei sau la un bloc din Popeşti Leordeni.

Cpt. Dan Ionescu, adjunctul Detaşamentului de Pompieri Mihai Vodă: "Secundele fac diferența când e vorba de o situaţie de urgenţă. Am participat şi la intervenţii în care am fost nevoiţi să mutăm un autoturism cu braţele adică ne-am oprit din deplasare am mutat maşina pe braţe şi am continuat deplasarea."

Pompierii din Bucureşti cunosc bine străzile cu probleme de acces. Neoficial, la nivelul fiecărei unităţi exista o hartă cu aşa numite străzi roşii sau puncte nevralgice.

Dacă măsurăm strada Slăveşti din Sectorul 2, vedem că are 3 metri şi 30 de cm. Gândiţi-vă că lăţimea unei autospeciale, în mod normal, e de 2 metri şi jumătate, la care se adaugă 1,5 metri pe fiecare parte pentru a avea stabilitate ca să lucreze la înălţime cu autoscara. Dacă maşina de pompieri intră în acest moment pe stradă, s-ar opri fix aici pentru că avem un autoturism parcat.

Din cauza vechimii, maşinile de intervenţie ale pompierilor nu au asigurare facultativă. Iar cei care le avariază pot fi trași la răspundere și obligați să achite daunele.

Probleme cu accesul sunt, spun autoritățile, și în ansambluri rezidenţiale noi.

Lt. col. Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU Bucureşti-Ilfov: „Sunt probleme inclusiv în zona cartierelor rezidenţiale noi construite, în special în afara Bucureștiului şi a implicat în multe situații imposibilitatea de a amplasa autoscara în apropierea incendiului imposibilitatea de a pune maşini pe toate laturile astfel încât misiunea să se desfăşoare rapid iar acest lucru se traduce în timp mai mare de intervenţie resurse mai multe alocate consum mare de apă daune semnificativ mai mari."

„Intervenţia se desfăşoară cu dificultate din cauza accesului", iată mențiunea care apare frecvent în raportul de misiune al salvatorilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Primăriile şi poliţia locală cunosc situația, dar nu fac nimic. Iar oamenii se roagă să nu aibă nevoie ca pompierii să vină pe străzile lor, prea înguste pentru autospeciale. Orice minut de întârziere poate însemna o viață pierdută.

