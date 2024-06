Momentul exploziei de la Dedeman Botoșani a fost filmat. Cum s-ar fi produs deflagrația. Sunt patru răniți grav

Deflagraţia urmată de incendiu s-a produs în zona birourilor, iar în clădire se aflau peste o sută de persoane, inclusiv clienţi ai magazinului. Autoritățile au activat planul roşu de intervenţie.

Magazinul Dedeman în care s-a produs explozia se afla la marginea municipiului Botoşani. Era deschis şi înăuntru se aflau atât angajaţi, cât şi clienţi. A fost activat imediat Planul Roşu de intervenţie.

Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU: „La sosirea la faţa locului au constatat că peste o sută de persoane erau ieşite din magazin şi s-a intervenit imediat pentru căutarea şi salvarea persoanelor rămase în interior.”

Deflagraţia a aruncat bucăţi de perete şi materiale de construcție până departe, în parcarea magazinului.

Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Martor: „În timp ce mă duceam la maşina dacă nu mă feream tabla asta mă tăia. M-am ferit jos, a dat tabla în parbriz şi din parbriz. A explodat aici au spus că de la gaz."

Martor: „Unii erau cu foc, pârliţi, eu am maşina înăuntru nici nu pot s-o scot până nu se termină. Zice că are centrală termică acolo în zonă, de la centrală.”

Martor: „S-a auzit o bubuitură foarte mare şi au venit tablele astea până în drum aici."

Centrul comercial deţinea autorizaţie de securitate la incendiu.

Pompierii spun că sursa deflagraţiei este o acumulare de gaze în zona birourilor. În momentul exploziei magazinul era deschis deja de două ore, iar înăuntru se aflau peste o sută de persoane care au reuşit să iasă în mare grabă!

Compania Dedeman a transmis că în momentul exploziei o firmă externă desfășura lucrări la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului.

Apoi salvatorii i-au scos de sub dărâmături pe răniţi. În acest moment pompierii intervin pentru îndepărta efectelor exploziei, iar misiunea de căutare a victimelor s-a încheiat.

10 bărbaţi şi trei femei au ajuns la spital cu arsuri şi traumatisme. Dintre ele patru persoane sunt în stare gravă, două intubate. Pentru salvarea lor au fost mobilizate două elicoptere SMURD: unul de la Bucureşti şi unul de la Galaţi.

Dar a fost prealertat inclusiv şi avionul SMURD, care a fost pregătit să intervină. Cei patru răniţi mai grav vor fi transportaţi doi la spitalul Sf. Spiridon din Iaşi, doi la spitalul Floreasca din Capitală. Au arsuri în proporţie de 10-15% în partea superioară a corpului.

