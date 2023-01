ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul provocat de “gheața neagră”. Marius a murit după ce a sărit în gol zeci de metri

Omul coborâse din duba lui și, încercând să se ferească de o mașină scăpată de sub control, a sărit peste parapetul protecţie de pe marginea drumului.

Nu și-a dat seama, însă, că acolo era un pod, și a căzut de la 20 de metri. În total, șase vehicule au fost prinse în carambolul provocat de gheața de pe șosea.

Marius mergea, duminică seara, spre casă, în Vâlcea. Transporta găini într-o dubă de marfă. În zona unde s-a produs carambolul, coborâse de la volanul mașinii ca să vadă dacă sunt victime. De pe autostradă a căzut în momentul în care a vrut să se ferească din calea unui autoturism care derapă și se îndrepta spre el.

Marius David Stoia, colegul victimei: „I-am spus colegului vezi că ăla intră în noi... Și prietenul meu a vrut să sară în partea cealaltă și a alunecat și a căzut direct în hău.”

Robert Elekes, purtător de cuvânt DRDP Brașov: „S-a refugiat intre parapetul median, de la mijlocul autostrăzii, fără să îşi dea seama ca el se afla foarte sus pe un viaduct şi a căzut în gol între cele două sensuri.”

Accidentul s-a produs în dreptul viaductului Tălmăcel, pe Autostrada A1, în zona localității Tălmaciu. În total, șase mașini au fost implicate.

Cum s-a produs accidentul

Prima care a derapat a fost o șoferiță care - spun polițiștii - conducea un autoturism cu anvelopele uzate. Mașina ei s-a oprit în gardul de protecție de pe margine și a fost lovită de alte două, care veneau din spate. Marius a reușit să evite impactul dintre duba lui și aceste vehicule. În timp ce el și cel care îl însoțea se interesau dacă sunt victime, o mașină de teren le-a lovit duba. Apoi, din spate, cu viteză, a venit un alt autorism. Din calea acestuia a sărit Marius.

Marius David Stoia, colegul victimei: „Cred că avea undeva la o sută la oră.... Am fugit după dubă, a lovit duba.”

Marius a căzut peste 20 de metri, în gol, prin spațiul dintre cele două sensuri de mers ale autostrăzii. Bărbatul de 48 de ani era căsătorit și tatăl uneie fete majore.

Pe autostrada A1, în zona unde a avut loc carambolul, mașinile au alunecat precum săniile pe derdeluș. Drumul era acoperit de polei în urma unei ploi înghețate.

Șofer de TIR: „Cu poleiul ăsta nu-i de joacă ca un patinoar și dacă mergi așa cu papucii, ca pe sanie merge.”

Șofer de TIR: „Nu ai cum să controlezi dacă a alunecat, s-a dus. Nu ai cum să frânezi, ar trebui mai multă sare mă gândesc.”

"I se mai spune şi gheaţa neagră pentru că nu se vede pe asfalt"

Administratorii drumului spun că au împrăștiat pe autostradă material antiderapantm dar acesta nu ar fi eficient în cazul ploii înghețate.

Robert Elekes, purtător de cuvânt DRDP Brașov: „Ploaia înghețată este un fel de polei agravat să spunem așa. I se mai spune şi gheaţa neagră pentru că nu se vede pe asfalt. Pare un asfalt ud, dar de fapt are o pojghiţă de gheață deasupra. Am dat cu sare, am dat cu clorură de calciu, orice dăm pe șosea imediat vine ploaia peste și acoperă orice fel de material antiderapant.”

În cazul ploii înghețate singura metodă de prevenire a accidentelor este reducerea vitezei sau închiderea totală a circulației. Aseară, pe autostrada A1 pe panourile de informare a fost afișata limita de viteză de 60 km/h, iar după carabol traficul a fost închis mai multe ore.

