Cum a fost păcălit un avocat să trimită unor străini fotografii intime cu el. Tot el a plătit pentru asta 77.000 de lei

După discuții pe o platformă de întâlniri romantice, un avocat din Cluj a ajuns să plătească peste 70.000 de lei, pentru ca fotografii compromițătoare cu el să nu fie făcute publice.

Cei care l-au santajat s-au dovedit doi soți din Timiș, condamnați acum la închisoare.

Avocatul din Cluj a trimis la cerere mai multe fotografii deocheate cu el, crezând ca stă de vorbă cu o tanara pe o platforma de intalniri online.

Victimă: "Am avut un schimb de poze, urma să avem o întâlnire. M-am gândit că putem avea o discuție și mai personală, și în condiții de intimitate."

Au urmat in schimb saptamani intregi de santaj in care victima era amenintata ca fotografiile compromitatoare vor fi lipite pe usa biroului sau.

Inculpat: "Cât ești tu capabil, să-mi dai, ca să-mi țin eu gura și să nu te mai caut...

Victima: Cât ai vrea?

Inculpat: ”Eu nu am zis cât vreau, am zis cât ești tu capabil."

Victima: "Și mi-au zis dacă nu ne plătești o sumă de bani, ți le lipim pe ușa biroului. Tot cereau bani."

În total, bărbatul a făcut peste 10 transferuri si a trimis 77.000 de lei. Pana cand o ruda a celor care-l santajau i-a dezvaluit victimei identitatea lor.

Bărbatul care credea că s-a indrăgostit, dar in realitate a fost păcălit, trebuia sa verifice daca persoana respectiva exista in viata reală, spun expertii in securitate cibernetică.

Dan Cîmpean, director Directoratul Național de Securitate Cibernetică: "Să facem o verificare suplimentară, pe un alt canal, privind identitatea persoanei respective."

Cele mai recente date ale unui studiu făcut de o platformă de întâlniri online arată că 65 la sută dintre cei chestionați sunt convinși că se pot îndrăgosti de cineva fără sa fi avut o întâlnire in viata reala.

Marius Pentilie, psiholog: "Datorită faptului că există niște goluri emoționale, considerăm că ei o să ne îndeplinească exact nevoile noastre și atunci asta ne face să gândim mai mult emoțional, decât rațional."

Judecătoria Cluj-Napoca i-a condamnat pe cei doi soți care se aflau în spatele contului fals pentru șantaj, soțul la 3 ani de închisoare cu executare, iar soția la 3 ani cu suspendare, pentru ca e insarcinată. Decizia nu este definitivă.

Dată publicare: 16-02-2024 18:21