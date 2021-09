Crimă între oamenii străzii, la Pitești. Un bărbat a fost găsit mort la marginea orașului

Crimă între oamenii străzii, la Pitești. Un bărbat de 35 de ani, fără casă, care dormea de luni în șir sub remorca unui TIR, a fost găsit mort, între bălării, în apropiere de calea ferată, într-un cartier la marginea orașului.

În timp ce scotoceau după indicii, anchetatorii au dat de un alt om al străzii, prieten cu cel mort, lovit și plin de sânge. Au chemat ambulanța și l-au trimis la spital. Acum se caută un criminal și se încearcă deslușirea acestei orori.

Bărbatul de 35 de ani, fără adăpost, a fost găsit de o femeie care se dusese să își facă nevoile. Ea a dat alarma, când l-a văzut pe jumătate dezbrăcat, fără suflare, și plin de sânge.

„Plin de sânge, cu burta goală, așa... Dezbrăcat, dar hainele sunt pe el până aici! E lovit, că uite sângele colo!”, spune un martor.

Mai mulți locatari din zonă spun că azi noapte s-au auzit zgomote, că de bătaie. Cum nu era prima oară când oamenii fără adăpost, care își fac veacul în zonă se băteau, nu s-au alarmat și nici nu s-au gândit să cheme poliția. Faptul că a avut loc o bătaie sângeroasă li s-a adeverit și anchetatorilor care, când au început să cerceteze zona, au dat de un alt om al străzii, de 54 de ani, bătut crunt, dar încă în viață. Au chemat o ambulanță care l-a transportat la spital.

„A ieșit să plimbe câinele și a zis că pe la 10 s-au bătut aici! Ăsta bătut, fără picior, mereu îmi cerea câte o țigară, îi dădeam, ziceam: ia, bă, 2-3 țigări, era un om cuminte, dar era bătut rău, am văzut când l-au băgat în salvare”, a mai spus un martor.

„Erau pe aici, beau amândoi sub vagonul ăla, dormeau împreună, ce știu eu?! Nu am auzit nimic de scandal... Acum am fost la izvor, am venit de la muncă, a plouat și am venit și am auzit bă, că e unul mort aci, am văzut salvarea și cu poliția, atât”, a explicat un alt martor.

Anchetatorii au stat de vorbă cu mai mulți locatari din zonă, dar nu au reușit să stabilească, încă, dacă bărbatul mort și cel bătut s-au bătut între ei, sau amândoi au fost victimele unui criminal.

„În cartierul Prundu din municipiul Pitești, a fost găsit un bărbat decedat. Întrucât, din primele verificări a rezultat că persoana în cauză prezintă urme de violență, la fața locului s-au deplasat polițiștii de investigații criminale, fiind sesizat și un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar pe parcursul cercetărilor a mai fost identificată o persoană care prezenta leziuni, aceasta fiind transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri”, a declarat agent șef principal Florin Popa.

Polițiștii încearcă, acum, să dea de urmă criminalului și să facă lumină în acest caz.