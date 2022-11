Cosmin Stan, printre prezentatorii celui mai mare eveniment din industria marketingului și comunicării organizat de IAA

Jurnalistul Cosmin Stan, câștigător al premiului internațional Emmy, se află pe lista de speakeri ai evenimentului, alături de nume importante din industrie. Mai mult, jurnalistul PRO TV este coprezentator al Creativity4Better, alături de Kasia Madera, jurnalist și prezentator BBC și Bolanle Olukanni, prezentator TV și realizator de filme documentare.

„Cu ani de experiență profesională de neegalat, este mai mult decât clar că publicul nostru se află pe cele mai bune mâini de la început și până la ultimul cuvânt rostit pe scenă”, a fost mesajul transmis joi dimineața de organizatorii Creativity4Better.

Pe scena urcă joi:

- Matthew Luhn, prezentat de MedLife, Ex storyteller la Pixar Animation Studios, cu peste 20 de ani de experienţă în crearea de poveşti şi personaje ale unor filme ca Toy Story, Monsters Inc, Up, Ratatouille, Finding Nemo.

- Dr. Seth Dobrin, CEO Trustwise și președintele Responsible AI Institute, recunoscut ca unul dintre cei mai importanți oameni din domeniul inteligenței artificiale;

- John Schoolcraft, Chief Global Creative Officer la Oatly, care a transformat o afacere de 30 de ani într-o mișcare globală axată pe dezvoltarea unui stil de viață sustenabil, bazat pe plante;

-Mihnea Gheorghiu, Chief Creative Officer la PUBLICIS Italia & LE PUB Amsterdam, care și-a început ascensiunea fulminantă în acest domeniu încă de la vârsta de 19 ani;

-Laura Jordan Bambach, President & CCO, Grey UK, co-fondatoare SheSays – o rețea de voluntari faimoasă care lucrează pentru a încuraja cât mai multe femei să activeze în industriile creative;

-Stephane Xiberras, President and Chief Creative Officer, BETC Paris; Bart Veenman, CCO Humans.ai, peste 14 ani de experiență în management și administrarea afacerilor;

-Layal Ammar, VP Hair Care la Procter & Gamble Europa, premiată cu prestigiosul Diversity & Inclusion Inspirational Leader Award in Beauty.

Speakeri vor discuta despre diverse subiecte pe trei mari direcții: Creativitate în Comunicare, Tehnologie şi Inovaţie și Sustenabilitate, fiind abordate teme precum Storytelling Strategies, The future of Advertising, Metaverse și Web 3.0, Carbon Footprint și Diversity and Inclusion.

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.

Dată publicare: 03-11-2022 13:00