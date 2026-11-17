Corespondent Pro TV: „Copilul nu se aștepta, probabil, ca petarda să explodeze atât de rapid, era vorba de un material pirotehnic extrem de puternic.

În urma acestei explozii, băiatul a avut nevoie de îngrijiri medicale. De altfel, un bărbat care era pe stradă a sunat la 112. Era în jurul prânzului. În momentul în care s-a întâmplat incidentul, bărbatul a sunat și a venit o ambulanță imediat.

În urma exploziei, băiatul, deși primise îngrijiri medicale la fața locului, a fost transportat la spital. A intrat imediat în operație.

Din nefericire însă, și-a pierdut două degete de la o mână, dar a avut răni și la nivelul ochilor. I-a fost afectată vederea, însă nu a orbit. A mai avut și răni la nivelul pieptului. Este sub tratament în acest moment.

Așadar, un incident extrem de grav, care ar trebui să atragă atenția în primul rând părinților.

Ar trebui să le spună copiilor să nu mai folosească petarde, nici măcar dacă le găsesc pe stradă, pentru că riscă să se rănească extrem de grav.

Mai mult decât atât, în România, încă din august 2025, regimul comercializării și deținerii obiectelor pirotehnice a fost și mai restricționat.

Niciun copil sub 16 ani nu are voie să folosească niciun fel de obiect pirotehnic. Chiar dacă vorbim de acele bețișoare care se aprind, nici măcar acelea nu pot fi folosite. Este ilegal ca cineva sub 16 ani să le folosească.

Cât despre comercializarea acestor obiecte pirotehnice, ei bine, ele pot fi comercializate doar de către firmele care au autorizație în acest sens. În rest, atenție! Sunt interzise să fie folosite și comercializate de oricine altcineva.

S-a deschis deja un dosar penal, se fac cercetări, rămâne de văzut dacă nu cumva părinții copilului urmează să fie trași la răspundere și pentru cele întâmplate”.