Comisia de etică UBB, despre doctoratul lui Lucian Bode: A plagiat 2,95 %, dar nu îl sancționăm

Comisia de etică a Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a constatat că teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, are ”abateri de la bunele norme de publicare”, însă ”nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenţionat”.

”Nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenţionat sau mai degrabă a derivat din necunoaşterea/neaplicarea tehnicilor de citare (…). Acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate”, se arată în concluziile Comisiei, potrivit News.ro.

Fragmentele identificate ca având probleme de tip plagiat reprezintă 2,95% din teză.

”În cazul de faţă, considerăm că analiza sesizărilor a fost una obiectivă, dincolo de presiuni mediatice sau politice”, au transmis reprezentanţii UBB.

Hotărârea Comisiei de etică a UBB Cluj-Napoca a fost adoptată în urma unei sesizări privind abaterile de la etică în teza de doctorat a lui Lucian-Nicolae Bode, intitulată ”Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual” şi susţinută în anul 2018, la UBB.

”Comisia a analizat sesizarea privind teza de doctorat menţionată anterior exclusiv din perspectiva abaterilor de la etica în cercetare. Comisia NU a analizat teza de doctorat din punctul de vedere al calităţii sale, atribut care revine comisiei de susţinere a tezei de doctorat şi CNATDCU. Comisia a analizat exclusiv aspectele semnalizate extern prin sesizarea 1439/18.10.2022 şi cele care rezultă din Rapoartele antiplagiat iThenticate din 2018 şi Turnitin din 2022 iniţiate de UBB. În vederea asigurării dreptului la apărare într-o procedură administrativă, a fost solicitat şi punctul de vedere al domnului L. Bode, care l-a transmis în două documente, din 25.10.2022 şi 27.10.2022. Ele sunt analizate în raportul Comisiei de Etică”, se arată în hotărârea publicată pe site-ul UBB.

Cât a plagiat ministrul Lucian Bode în teza sa de doctorat

Astfel, Comisia de etică a UBB a constatat ”o serie de abateri de la bunele norme de publicare: (1) erori de citare şi (2) unele fragmente plagiate”.

”S-au reţinut ca existând fragmente plagiate în 3 din cele 4 puncte ale sesizării nr. 14390/18.10.2022, alte fragmente plagiate fiind identificate in urma analizei interne a UBB. Fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95 %). Ţinând însă cont că textele originale din care s-au preluat fragmente plagiate sunt citate în text şi în referinţe (cu o excepţie), chiar dacă nu acolo unde trebuie şi/sau cum trebuie, nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenţionat sau mai degrabă a derivat din necunoaşterea/neaplicarea tehnicilor de citare (ex. utilizarea de ghilimele/bloc de text; citare acoperitoare etc.). Acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate”, precizează Comisia.

Totodată, în document se arată că, deşi au fost constatate ”abateri de la etica cercetării”, iar Comisia ar fi propus sancţiunea ”avertisment scris” şi cea de corectare a tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită, s-a stabilit că Lucian Bode nu face parte din categoriile prevăzute de lege împotriva cărora se poate aplica o sancţiune referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare.

”Întrucât domnul Bode nu deţine niciuna dintre calităţile de mai sus, Comisia constată ca deşi a identificat încălcări ale eticii în domeniul cercetării, nu poate dispune sancţiuni”, scrie în hotărâre.

Odată cu publicarea concluziilor Comisiei, UBB Cluj-Napoca a făcut câteva precizări legate de acest subiect.

”Considerăm că interesul şi discuţiile publice asupra oricăror teme relevante pentru mediul academic sunt un bun câştigat al democraţiei şi nu trebuie blamate sau descurajate. UBB este atentă la astfel de discuţii, dar în final consideră că deciziile cu privire la respectarea normelor de etică academică se iau în instituţii specializate, prin transparenţă şi cu celeritate. UBB îşi fundamentează deciziile cu privire la respectarea normelor de etică academică pe astfel de instituţii şi îşi asumă fără reţinere corectarea oricăror erori care ar putea apărea în activitatea academică sau de cercetare proprie”, arată reprezentanţii universităţii.

Potrivit sursei citatre, cultura academică a UBB are mecanisme instituţionale care funcţionează prin standarde academice internaţionale, gândite cu autonomie chiar faţă de diversele structuri de conducere din Universitate. Atunci când în acest proces complex apar şi greşeli, există mecanisme interne pentru a le identifica şi pentru a le corecta transparent şi cu celeritate.

”În cazul de faţă, considerăm că analiza sesizărilor a fost una obiectivă, dincolo de presiuni mediatice sau politice, iar rezoluţia finală este în limita restrictivă a prevederilor legale aplicabile în acest caz. Evident că cei nemulţumiţi de decizia UBB se pot adresa instituţional unor instanţe superioare, care au decizia finală, cum ar fi CNATDCU sau instanţele de judecată, conform legii”, transmit reprezentanţii UBB.

Lucian Bode: Politicienii dactilografi din USR care m-au copiat de zor la bibliotecă s-au făcut de râs

Imediat după anunțul oficial al Universității Babeș-Bolyai, ministrul Bode a postat pe Facebook un mesaj lung în care ”salută” victorios decizia Comisiei de Etică, subliniind încă de la început că teza sa de doctorat ”este în regulă”.

În opinia liderului PNL, ”tot ce fac ei are doar un scop electoral”.

Nu în ultimul rând, Bode a precizat că ”din respect pentru comunitatea academică, împreună cu editura”, va revizui printr-o erată ”erorile de citare problematice din cele 7 pagini, cu toate că nu am această obligație legală”.

Mesajul complet al ministrului Lucian Bode:

”Doresc să salut publicarea rezultatelor evaluării UBB în urma analizei asupra tezei mele de doctorat.

Verdictul UBB: Teza mea de doctorat este în regulă, iar titlul de doctor acordat în anul 2019 este menținut.

Recent, UBB s-a pronunțat în legătură cu respectarea normelor de redactare academică în teza mea de doctorat, iar rezultatul verificărilor nu schimbă cu nimic evaluările inițiale ale tezei.

În urma verificărilor, Comisia de Etică a UBB mi-a recomandat remedierea erorilor de citare care au survenit în cuprinsul a mai puțin de 7 pagini (2.95%) din totalul celor 220 de pagini ale tezei. În niciun moment nu mi-am însușit ideile altora și nici nu am dat impresia că-mi aparțin.

Așadar, având în vedere:

- Rezoluția conducătorului de doctorat din 23 septembrie 2018 și conținutul raportului de similitudine potrivit cărora teza mea de doctorat NU conține preluări neautorizate (document atașat),

- Decizia Comisiei de sociologie, științe politice și administrative a CNATDCU prin care în data de 11 iulie 2019 a fost validată teza mea de doctorat în vederea emiterii ordinului de ministru (document atașat),

- Concluziile analizei comisiei de specialiști ai Școlii Doctorale Relații Internaționale și Studii de Securitate din cadrul UBB care în urma studierii tezei și consultării celui mai recent raport anti-plagiat au concluzionat că valorile coeficienților de similitudine se încadrează în limitele legale (document atașat),

- Hotărârea nr. 7 din 28 octombrie 2022 a Comisiei de Etică a UBB care a analizat teza mea și s-a pronunțat sub presiuni politice de neimaginat asupra existenței unor abateri de la normele de etică într-un procent de 2.95% - adică în mai puțin de 7 pagini din totalul celor 220 de pagini,

Și ținând cont de observațiile și concluziile finale ale hotărârii Comisiei de Etică a UBB potrivit cărora,

- Fragmentele identificate ca fiind problematice reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din totalul de 65.000 de cuvinte ale tezei (2.95 %),

- Prin procedura de verificare realizată în 24 octombrie 2022 nu s-au identificat elemente de noutate față de prima verificare a tezei realizată cu ocazia susținerii tezei în anul 2018,

- Textele originale din care s-au preluat fragmente sunt citate în corpul tezei și în referințe,

- Nu rezultă cu certitudine intenția vădită de încălcare a regulilor și tehnicilor de citare academică,

???? Citarea eronată este considerată o deviere de la normele de redactare academică și trebuie corectată,

- Rareori redactarea unei lucrări complexe este perfectă, iar eratele și corecțiile sunt mijloace absolut normale de îndreptare publică și transparentă a unor erori,

- Din respect pentru comunitatea academică, împreună cu editura, voi revizui printr-o erată erorile de citare problematice din cele 7 pagini, cu toate că nu am această obligație legală.

Așadar, politicienii dactilografi din USR care m-au copiat de zor la bibliotecă s-au făcut de râs. Situația în care se află este penibilă și ridicolă! Este un maxim de superficialitate de care au dat dovadă.

Am văzut de-a lungul timpului că folosesc această schemă de compromitere, creează o poveste, apoi o vând în online indiferent de consecințe pentru că la final nu îi interesează dacă se verifică sau nu adevărul.

Tot ce fac ei are doar un scop electoral, motiv pentru care fabrică un „adevăr” doar al lor pe care îl promovează sperând să câștige puncte electorale”.

Sursa: News.ro, Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 01-11-2022 10:34