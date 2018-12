Codul Portocaliu a făcut victime în ţară. Multe sate riscă să fie îngropate în nămeţi

Pro TV

Iarna a creat probleme mari în cele 19 judeţe vizate de codurile galben şi portocaliu de ninsoare şi viscol. Unii şoferi nu şi-au mai stăpânit maşinile şi au produs accidente, unele foarte grave, cu pierderi de vieţi omeneşti.

Alţii au rămas blocaţi în nămeţi, şi au cerut disperaţi ajutor. Inclusiv 2 ambulanţe, aflate la intervenţii în Teleorman, au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieşi din zăpadă. Iar vremea nu se anunţă mai bună nici duminică. O tânără de 28 de ani a murit într-un grav accident petrecut în localitatea Chevereşu Mare din Timiş, judeţ aflat sub cod portocaliu de ninsori abundente. Şoferul maşinii în care se află a derapat pe zăpada şi s-a izbit violent cu un autoturism, pe care l-a proiectat apoi în altă maşină. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri.

În Vâlcea un bărbat de 63 de ani a murit după ce maşina condusă de fiul său a derapat şi s-a izbit de un tir. Tânărul şofer este în comă. Iar în Argeş unde bărbat de 87 de ani n-a mai stăpânit maşina şi a intrat pe contrasens - unde a lovit două maşini. 3 persoane au ajuns la spital.

Aflat sub cod galben de vreme rea, judeţul Covasna a fost măturat de viscol. Dacă va continua în felul acesta, satul Dalnic, care se afla în spatele meu, va rămâne izolat de restul lumii. Şi mai grav e ca oficialităţile nu au bani pentru deszăpezire. Primăria Dalnic are, ce-i drept, o lamă, dar nu şi-a permis să cumpere şi tractorul care s-o împingă pe drumuri. Primarul şi-a scos din curte propriul utilaj cu volă şi a pornit pe drumuri - în încercarea de a da singur zăpadă la o parte.

Otto Bartoc, primarul comunei Dalnic: „ "N-avem bani anul ăsta nici de salarii, avem facturi restante la electricitate şi la telefoane. O să ies la deszăpezit, nu prea am altă soluţie"

Ninsorile abundente continuaă şi duminică în centrul şi vestul ţării.

