Cluj-Napoca este îmbâcsit cu un miros greu de suportat. Oamenii spun că nici măcar nu mai pot deschide geamurile

În timp ce oamenii spun că nici măcar nu mai pot deschide geamurile, autoritățile nu au, deocamdată, niciun răspuns.

Sursa ar fi groapa de gunoi de la periferie, susţin activiştii de mediu. Mai multe instituţii fac verificări în teren.

La temperaturi de peste 35 de grade, oamenii din Cluj Napoca suportă cu greu mirosul înțepător din toate cartierele. În 24 de ore, comisarii de la Garda de Mediu au primit peste 200 de sesizări.

Cetățean: ”E insuportabil. Ar trebui luate măsuri cât mai repede să dispară mirosul ăsta.Păcat de Clujul ăsta cu 5 stele să vii în piață să simți asta. Nu putem deschide geamurile”.



Tânăr: ”Oribil. Nu știu de unde vine. Eu am venit în Cluj azi și dintr-o dată am simțit cum am coborât din mașină am simțit mirosul și a fost dezastru.Am luat autobuzul și la fiecare stație când se deschidea ușa se simțea mirosul”.

Activiștii de mediu susțin că sursa mirosului ar fi gunoiul depozitat la periferie, și care nu ar fi tratat și sortat corespunzător de multă vreme.

Istvan Szakats – activist: ”Instalațiile de sortare, tratare și compostare nu funcționează deloc. Doi ani de zile au cărat aici practic zeci, sute de mii de tone de material biodegradabil care acum, vara, pentru că sunt temperaturi mari fermentează și pute. Undeva jumătate din cantitatea care este acolo este biodegradabil, necompostat. Asta va pute”.

Toți comisarii de la Gardă de mediu au mers la groapa de gunoi de la marginea orașului pentru a face, din nou, verificări.

Lucian Stanca - comisar Garda de Mediu Cluj: ”Am informații că au mai fost reclamații la Garda de Mediu cum că aici ar fi foarte mult gunoi depozitat, biodegradabil, care nu s-au sortat și nu s-a tratat și aceasta ar fi cauza. Este posibil. Societatea nu este la primul control din partea noastră în anul acesta„.

Cei de la firma care administrează groapa de gunoi a orașului nu au oferit, deocamdată, niciun punct de vedere.

Între timp și alte instituții fac verificări: Apele Române, Agenţia de Mediu, Poliţia locală şi corpul de control al Consiliului Judeţean.

