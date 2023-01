Clipe de panică pe o plajă din Australia: Un rechin-tigru a fost observat la doar câțiva metri de țărm | VIDEO

Rechinul înota aproape de țărmul Mullaloo Beachy, o plajă populară din orașul australian Perth.

Mullaloo Beach in Perth, Western Australia was closed after an eight-foot tiger shark nicknamed "Trevor" was spotted near the shore for the second time in a week. pic.twitter.com/PTSUqT2YuY

Din fericire nimeni nu a fost rănit. autoritățile au decis închiderea temporară a plajei, fiind deja a doua oară într-o săptămână când este interzis înotul din cauza rechinilor observați la mal.

A tiger shark has drawn quite the crowd at Mullaloo Beach.

Footage shows the curious shark swimming within just metres of the shore, forcing swimmers to flee the water, while onlookers gathered to get a glimpse.

Credit: @wanderlust_flyer#9News pic.twitter.com/m81bkuX0dw