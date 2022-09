Ciucă: Probabilitatea ca Federaţia Rusă să folosească arme nucleare este „una mică”; decizia nu aparține unui singur om

El a explicat că decizia de a folosi asemenea instrumente în cadrul unui conflict nu este una pur politică şi nu aparţine unui singur om.

Ciucă este de părere însă că toate scenariile trebuie luate în calcul în analizele realizate de specialiştii militari. ”Eu cred că în momentul de faţă nu am pierdut acel minim de raţiune în care să gândim că, dacă folosim arma nucleară, rezolvăm situaţia conflictului sau cineva are de câştigat de pe urma folosirii ei”, afirmă premierul.

”Aşa cum arată lucrurile acum, acest scenariu nu poate să fie neglijat. El trebuie să reprezinte o ipoteză de analiză la nivelul specialiştilor militari, iar probabilitatea de a se întâmpla, din punctul meu de vedere, este una mică, pentru că am putut să vedem în acest interval de timp, din februarie până astăzi, că nu a fost o dinamică a acţiunii militare astfel încât să poată să dea încredere că poate să angajeze dincolo de Ucraina şi alte ţări. Or, ştim foarte bine că orice lovitură pe teritoriul unui stat membru înseamnă de la sine o acţiune împotriva Alianţei, iar răspunsul, în conformitate cu prevederile articolului 5, este pe măsură. Întrebuinţarea armei nucleare nu este o decizie care să aparţină doar unui singur om şi nu este doar politică, este o decizie care se duce la îndeplinire de către mai mulţi actori, or eu cred că în momentul de faţă nu am pierdut acel minim de raţiune în care să gândim că, dacă folosim arma nucleară, rezolvăm situaţia conflictului sau cineva are de câştigat de pe urma folosirii ei”, a declarat Nicolae Ciucă, într-un interviu difuzat, miercuri, de Antena 3.

Întrebat care ar fi primul lucru pe care l-ar face în situaţia în care România ar fi atacată, Nicolae Ciucă a arătat că există planuri de acţiune care sunt ”foarte bine elaborate”, răspunsul într-o astfel de ipoteză fiind unul care face din ansamblul sistemului defensiv al NATO.

Sursa: News.ro Dată publicare: 29-09-2022 07:15