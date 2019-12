Cine este noul ambasador al SUA în București. A emigrat în SUA la 10 ani

Ambasadorul Hans Klemm şi-a încheiat mandatul şi a părăsit sâmbătă România.

„Vă mulţumesc pentru căldura cu care m-aţi primit peste tot în România. Sărbători fericite tuturor!”, a transmis fostul ambasador al SUA la Bucureşti.

Noul ambasador american este Adrian Zuckerman, pe care ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, îl va primi sâmbătă pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE.

Adrian Zuckerman a fost confirmat în funcţie de Senatul american pe 20 noiembrie.

De profesie avocat, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română.

El îl înlocuieşte la Bucureşti pe Hans Klemm care a fost ambasadorul SUA în România din data de 21 septembrie 2015.

Adrian Zuckerman a declarat la audierile în Comitetul de relaţii externe al Senatului, că România trebuie să continue lupta anticorupţie, care, alături de independenţa justiţiei, este vitală pentru prosperitatea şi securitatea pe termen lung.

”România trebuie să continue să lupte împotriva coirupţiei, să creeze un climat favorabil investiţiilor, să investească în infrastructură, sănătate şi educaţie şi să întărească administraţia publică. (...) Dacă voifi confimat în funcţie, voi sprijini eforturile anticorupţie din Romînia. Lupta anticorupşie şi independţa sistemului judiciar sunt vitale pentru prosperitatea şi securitatea României pe termen lung”, a afirmat Zuckerman la audieri.

Vizibil emoţionat, el a povestit despre momentul plecării sale din România, a spus că scrie şi vorbeşte fluent româneşte, iar despre momentul 22 decembrie 1989 a afirmat că este o zi pe care şi-a dorit-o, dar pe care nu credea să o trăiască.

Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board - New York. Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.

El are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obţinută la New York Law School (1983).