Maimuța care a făcut circ în Capitală, prinsă după câteva ore. Lua bananele și fugea

Operaţiunea "Maimuţa" s-a desfăşurat cu spectatori curioşi în sectorul 5 al Capitalei.

Poliţiştii, jandarmii, poliţia animalelor, garda de mediu şi pompierii au încercat toată ziua să prindă o maimuţă sprintenă, care dispărea imediat ce simţea vreun pericol.

Oamenii au vrut să o momească pe fugară cu banane, dar tot ei au fost cei păcăliţi. Au reuşit să o captureze miercuri seara.

Imaginile în care maimuţa este suprinsă mergând pe un gard au fost filmate marți, însă sprintena maimuţă ar fi umblat nestingherită de cel puţin patru zile spun oamenii.



Cum au încercat oamenii să o prindă

Femeie: "Dădeam copilul în leagăn şi apoi am văzut o umbră pe gard, iniţial am crezut că e Tomica, pisica noastră, dar umbra era prea mare. Am fost suprinsa, cum să fie o maimuţă în Bucureşti."

Maimuţa şi-a continuat plimbarea, iar la un moment dat, câţiva tineri au încercat să o prindă într-o cuşcă, unde au momit-o cu fructe. Doar că a fost mai rapidă decât ei: le-a furat bananele şi a fugit.

Tinerii au fost în pericol, pentru că fiind un animal sălbatic, maimuţă poate fi agresivă, mai ales atunci când este speriată sau încolţită. Muşcătura poate fi foarte dureroasă şi poate transmite boli, spun specialiştii. Fără să îşi dea seama de pericol, copiii se amuzau.

Planul B a presupus o nouă invitaţie la banane, doar ca de data asta un tânăr ţinea bananele în mână, crezând că maimuţa se va lăsa prinsă. În cele din urmă, a lăsat fructele pe pământ, iar cea vizata le-a luat imadiat şi s-a căţărat în copac.

Băiat: "A stat în cutie două ore, fără mâncare era nervoasă"

Cuşca în care au încercat să prindă este inutilă, spun specialiştii. Cum maimuţa se mişcă rapid, singura soluţie să fie prinsă este tranchilizantul.

Cătălina Trenescu, ASPA: "Într-adevăr primul echipaj trimis nu avea medic, pentru că există doar un medic veterinar, care era prin Palady. Când a ajuns medicul nu mai era maimuţa."

Maimuța, deținută ilegal

Dincolo de partea amuzantă, cea a urmăririi unei maimuţe în sectorul 5 al capitalei, rămâne problema deţinerii unui asemenea exemplar.

Kopacz Andras, director adjunct Grădina Zoologică Târgu Mureş: "Este vorba de o maimuţă din specia macac japonez, în România deţinerea lui este illegal în proprietate privată, se poate ţine doar la grădini zoologice sau în parcuri naţionale."

Un consilier de la primăria Capitalei susţine că ar fi vorba despre o persoană privată care ar avea în proprietate 3 astfel de exemplare. Două au fost capturate, însă al treilea macac pare o misiune imposibilă pentru autorităţi.

Posesorul maimuţei fugare o deţine ilegal. În România sunt probabil câteva zeci de maimuţe din rasele macacşi capucin, însă mulţi proprietari nu le declara pentru că legea interzice ca animalele sălbatice să fie ţinute pe post de animale de companie.

Animalul, prins după câteva ore

În urma unei operațiuni de amploare, maimuța a fost prinsă după câteva ore. A fost împușcată cu un ser tranchilizant special, care nu-i pune viața în pericol. Animalul va fi verificat după care va intra în carantină. Asociația Visul Onei, care a luat-o în grijă, va decide cu Garda de mediu ce se va întâmpla cu maimuța. Cel mai probabil, ea va ajunge la o grădină zoologică.

Ancheta trebuie să stabilească cine este proprietarul animalului, deoarece acesta este deținut ilegal. Nimeni nu ar fi putut să-i dea o autorizație pentru a deține un astfel de animal sălbatic.