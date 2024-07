Profituri record pentru cei care vând și montează aparate de aer condiționat. „Cererea este mult mai mare decât putem duce”

Cei care nu vor să îşi facă şantier în casă încearcă să îşi cumpere măcar un ventilator doar că cererea este atât de mare încât au şanse să găsească unul abia prin luna august.

În acest magazin de bricolaj a mai rămas un singur model de ventilator în condiţiile în care stocul a fost reînnoit zilnic.



”Pentru camera, e foarte cald și trebuie să avem aer. Am căutat, credeți-mă, în tot Bucureştiul am căutat și nu am găsit. Încerc să văd asta și dacă e ok îl iau”.

Șef de raion: ”Vânzările sunt mult peste așteptări. Ştiu că stocurile sunt limitate și în celelalte magazine, nu aș putea să vă spun nici dacă mai vin. Sunt ventilatoarele de terasă, cele cu pulverizare, un ecipient mai mare 40 l , apa. Dar s-au epuizat primele”.



Şi în mediul online, cererea este la fel de mare.

În același timp, vânzările de aparate de aer condiționat au crescut cu 45% în primele șase luni ale anului, potrivit celui mai mare comerciant de electronice de la noi. Românii au plătit în jur de 1.900 de lei pentru un aparat de aer condiționat.

Szabolcs are o casă cu trei etaje în Cluj-Napoca, iar în urmă cu trei săptămâni și-a instalat la mansardă un aparat de aer condiționat. Acolo s-a refugiat şi căţelul familiei.

Szabolcs Szatmari: ”Azi noapte a plecat din dormitor de la noi și am găsit-o sus la mansardă, dormind lângă aerul de condiționat. Este extraordinar. Este a doua vară în casa asta și acum am simțit nevoia. E foarte cald, discomfortul termic este groaznic”.

Este acea perioadă din an în care fac bani şi cei care vând aparatele dar şi cei care le instalează. De la începutul sezonului, şi-au mărit tarifele cu aproape de 20%, ajungând până la 1.000 de lei. Înnebuniţi de căldură, oamenii plătesc oricât.



Doru Beschi, tehnician: ”Este foarte mare, vă pot spune că este aproape, dublu. Chiar triplu decât anul trecut. Am încercat să fim cât de pregătiți pentru acest an, chiar am angajat mai multe persoane ca să fim pregătiți pentru acest val de căldură, dar efectiv cererea este mult mai mare decât putem noi duce. Atât mie cât și colegului meu îi sună telefonul din două în două minute, nu putem nici măcar să răspundem la toate apelurile”.

De menţionat şi că anul acesta românii au comandat de 2,6 ori mai multe ventilatoare și cu peste 70% mai multe purificatoare și dezumidificatoare față de 2023.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: