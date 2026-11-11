Suferise un infarct miocardic, au constatat medicii legiști. Familia este încă în stare de șoc, femeia a fost înmormântată marți. Una dintre fiicele pacientei ne-a spus că acuza de două luni dureri abdominale, vărsături, dar și dureri în piept.

La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului i s-au făcut perfuzii și o radiografie la coloana vertebrală și a fost trimisă acasă cu două rețete: una pentru spondiloză cervicală și una pentru colică biliară.

Nimic despre vreo problemă la inimă. La nici 10 minute după ce a ajuns acasă, femeii i s-a făcut rău și rudele au sunat din nou la 112.

Spitalul a deschis o anchetă internă

Medicii SMURD care au fost trimiși la adresă au resuscitat-o 45 de minute, fără succes, din păcate. Fiica pacientei îi acuză pe medicii din spital că nu au sesizat semnele unui infarct miocardic. Au depus și o plângere la poliție în acest sens, iar agenții au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Reprezentanții unității medicale au anunțat că au deschis, la rândul lor, o anchetă internă și că fac verificări pentru a stabili dacă femeia ar fi trebuit supusă altor investigații sau ar fi trebuit internată.