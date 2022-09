Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc au fost acordate în cadrul Galei Premiilor eCommerce 2022

Aflată la a XVII-a ediție anuală, Gala Premiilor eCommerce 2022 s-a desfășurat pe 26 septembrie la Teatrul Național București, acordând cele mai importante premii companiilor care activează în comerțul online românesc.

Premiile au fost decernate pe 3 categorii: în funcție de votul consumatorilor online, în funcție de evaluarea făcută de 30 de specialiști în cadrul programului GPeC Proficiency, precum și în funcție de votul Comunității GPeC formată din principalele companii care activează în domeniu.

eMAG – magazinul preferat de clienții online

Potrivit studiului eComm Pulse, eMAG este considerat magazinul preferat de către consumatorii online din România pe multiple categorii de produse comercializate.

H&M, IKEA, Dedeman, elefant.ro, Farmacia Tei, Decathlon, Noriel și Avon au fost, de asemenea, premiate în calitate de magazine favorite la categoriile specifice:

• Magazinul Online de Fashion Preferat: H&M România

• Magazinul Online Home & Deco Preferat: IKEA România

• Magazinul Online de Bricolaj, Grădină și Unelte Preferat: DEDEMAN

• Magazinul Online de Cărți Preferat: elefant.ro

• Farmacia Online Preferată: Farmacia Tei

• Magazin Online de Hobby și Articole Sportive Preferat: Decathlon România

• Magazinul Online de Copii, Jucării și Puericultură Preferat: Noriel România

• Magazinul Online de Produse Cosmetice și de Frumusețe Preferat: Avon Romania

Studiul cantitativ eComm Pulse care monitorizează evoluția comerțului online din perspectiva cumpărătorilor români - derulat de 7 ani derulat de iSense Solutions împreună cu GPeC - a fost realizat pe un eșantion de 1.025 de respondenți cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, la nivel urban, utilizatori de internet. Datele au fost culese online din panelul iSense Solutions, în luna septembrie 2022, cu un grad de eroare de +/ - 3,06%, la un nivel de încredere de 95%.

Lensa.ro, Zodiacool.ro si e-natura - magazinele premiate pentru cel mai mare punctaj în cadrul programului GPeC Proficiency

Anul acesta, în programul GPeC E-Commerce Proficiency s-au înscris 65 de magazine online care, timp de 6 luni, au fost auditate conform celor peste 200 de criterii de evaluare și au avut ocazia să își optimizeze website-urile, implementând recomandările Auditorilor GPeC - 30 de specialiști în E-Commerce și Digital Marketing.

La finalul acestui program la categoria Start-up s-a remarcat magazinul e-natura.ro, în timp ce la categoriile Experienced și Professional cele mai mari punctaje au fost obținute de magazinul Zodiacool.ro, respectiv Lensa - indicând consecvență în acțiuni de dezvoltare continuă.

Pe celelalte categorii de produse în care se încadrează magazinele online incluse în programul GPeC Proficiency câștigători au fost:

• Cel mai bun NPS și GMV al unui seller eMAG Marketplace înscris în programul GPeC Proficiency 2022: Climatico

• Best Video Add Powered by YouTube 2022: Lensa și VidaXL

• Produse organice și naturale: Republica Bio

• Bricolaj, Grădină, Echipamente & Unelte: Marcoser

• Hobby, Timp Liber și Divertisment: Gameology

• Cadouri și Bijuterii: Zodiacool

• Bebeluși, Copii, Jucării și Puericultură: Buy4Baby

• Home & Deco: NeaKaisa

• IT&C, Electronice, Electrocasnice & Securitate: F64

• Auto, Moto & Utilaje: Dacia

• Cărți, Reviste și Muzică: Libris.ro

• Health & Beauty: Lensa

• Supermarket, Mall, Marketplace: Doraly.ro

• Fashion: Miniprix

• Alimentare și Băuturi: La Fantana Romania

Dintre magazinele online înscrise în Programul GPeC Proficiency 2022 care au implementat Sistemul de Feedback Opinii de Încredere TRUSTED.ro și au primit minimum 100 de opinii de la clienți în intervalul 1 iunie – 19 septembrie 2022 câștigătorul categoriei Voice of the Customer Award 2022 este Buy4Baby.

GPeC Proficiency este un program de Auditare și Mentorship pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a magazinelor online și constă într-un proces complex de auditare, consultanță și optimizare a magazinelor în scopul îmbunătățirii UX și a ratei de conversie.

Scopul programului este de a sprijini echipele din spatele magazinelor online să se specializeze în tot ce este actual în E-Commerce și Digital Marketing pentru a stăpâni tehnicile esențiale de creștere a ratei de conversie.

FAN Courier - Cea mai bună companie de curierat votată de Comunitatea GPeC

Comunitatea GPeC - formată din cele mai relevante companii din domeniu a votat cei mai buni furnizori de servicii dedicate industriei de comerț electronic:

• Cea mai bună companie de curierat în E-Commerce 2022: FAN Courier

• Cea mai bună resursă educațională pentru E-Commerce 2022: Academia GoMag

• Servicii de Curierat Cross-Border în E-Commerce 2022: DHL Express Romania

• Cea mai bună aplicație de livrare din punct de vedere al calității serviciilor 2022: Glovo România

Alături de magazinele online desemnate câștigătoare la Gala Premiilor eCommerce 2021, au fost menționate și apreciate meritele Platformelor E-Commerce și ale Agențiilor de Digital care au lucrat împreună cu cele mai bune magazine online ale anului:

• Platforme și Agenții de Dezvoltare E-Commerce: Datagram, Datahost, Avanticart, Gomag, easySales, VTEX, iviteb, Obi Software, Wizz Design, While1, Innoship, Sameday Courier, Cloud EBS, Datahost

• Agenții de Digital Marketing: MTH Digital, DWF, Campaigns!, GUN MEDIA, Eikon7, iAgency, Brandient, Zacke PR, Zarbi, Limitless Agency, Mavericks

Despre eveniment

Gala Premiilor eCommerce 2022 s-a desfășurat în cadrul celei de-a 17 editii anuale a GPeC SUMMIT din 26 Septembrie, la Teatrul National Bucuresti. Evenimentul a reunit speakeri de top români și internaționali (dintre care 4 în premieră în România) care au furnizat un total de peste 9 de ore de conținut practic pentru toți cei interesați de E-Commerce și Digital Marketing precum și o zonă de Expo și Networking.

