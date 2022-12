Cel mai mare porc din România a fost sacrificat în Craiova. Marcel cântărea 714 kilograme

Marcel, pe numele său, avea peste doi ani și a ajuns să cântărească peste 700 de kilograme.

„Din estimările și măsurătorile care au fost făcute acum, medicii au spus că are peste 700, undeva la 714 kg. Acum două luni când a fost cântărit a avut 690 kg. Măsurătorile făcute acum arată că are 220 de centimetri circumferință piept și 210 centimetri lungime. În luna mai ar fi făcut 2 ani jumătate, ca vârstă. L-am hrănit numai cu cereale din curtea proprie, porumb, grâu, floarea soarelui, orz.

Este o plăcere să crești asemenea animal și se merită. N-am mai avut niciodată un porc la fel de mare ca acesta, dar în fiecare an porcii noștri săreau de 400-450 de kg. Marcel este o încrucișare dintre marele alb și landras. Din ce am văzut la TV, a mai fost un porc în Prahova care a avut 200 centimetri, însă Marcel l-a întrecut, are 220 de centimetri lungime. Deci, din măsurători e clar că este cel mai mare din țară. Îl vom împărți cu familia și cu vecinii”, a spus Dobre Ștefan, stăpânul lui Marcel.

Proprietarul intenționează ca, pentru următorul Crăciun, să crească un porc și mai mare, care să depășească o tonă.

Sursa: Jurnalul Olteniei Etichete: , , Dată publicare: 22-12-2022 15:57