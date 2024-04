Ceartă cu final tragic în Alba. Un tânăr de 29 de ani a înjunghiat mortal o rudă a iubitei sale

Victima un bărbat de 53 de ani a fost găsită dimineaţa înjunghiată mortal. Polițiștii l-au găsit pe suspect într-o altă localitate și l-au reținut.

Crima s-a petrecut în localitatea Sâncel din Alba. Bărbatul de 29 de ani locuia împreună cu iubita în casa unchiului ei.

Marți seară, după ce ar fi băut împreună, cei doi bărbați au început să se certe, iar de dimineață rudele au descoperit cu groază că gazda celor doi a fost ucisă.

Rudă: "Am zis ați băut puneți-vă și vă culcați că dimineață și tu și tatăl tău mergeți la lucru, s-a făcut liniște am venit în cameră la copii, am pus copiii la culcare și nu am mai auzit nimica".

Oamenii au sunat la 112, iar poliţiştii au pornit în căutarea suspectului.

Fratele victimei: "Am deschis ușa, am sunat la poliție și a spus să nu atingem nimica. Pe geam m-am băgat că ușa era închisă ei se sfădeau tot timpul. S-au certat că i-a auzit soția pe la zece”.

Tânărul a fost găsit în altă localitate: încerca să se ascundă la o stână. A fost reţinut şi riscă până la 20 de ani de închisoare pentru omor.

