Ce s-a găsit în BMW-ul tânărului care a murit după ce a lovit violent o basculantă, în Iași. „Nici nu a frânat”

Chiar dacă airbag-ul din volan s-a deschis, impactul a fost atât de violent încât i-a produs leziuni ce i-au adus, într-un final, moartea, potrivit BZI.

Tânărul în vârstă de 20 de ani se mai afla în mașină cu un prieten. Cei doi au fost scoși cu greu din caroseria deformată, iar şoferul a fost resuscitat. Din păcate a murit după câteva ore, la spital. Pasagerul a avut mai mult noroc, dar va avea nevoie de ceva zile pentru a se recupera.

Unul dintre paznicii șantierului a fost cel care a sunat la 112 și a dat alarma, cu puțin înainte de ora 23:00.

Martor: „El a venit din partea asta şi am auzit o bubuitură şi atât, eram afară, aici. Am ieşit, m-am dus, m-am uitat, nu am văzut nimic în maşină, nu se vedea nimic. Nici nu a frânat, cu aceeaşi viteză s-a izbit şi s-a buşit.”

Pe șosea criminaliștii nu au găsit urme de frânare.

Din mașină nu a mai rămas mare lucru, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cel mai probabil, accidentul s-a produs din cauza neatenției la volan și vitezei excesive.

Potrivit BZI, în autoturism au fost găsite mai multe icoane, mir și doze de bere. În urma necropsiei se va stabili dacă șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice.

