Ce s-a descoperit în TIR-ul care a provocat accidentul cu 7 morți de pe E85. Inspectorii nu înțeleg ce s-a întâmplat

Ancheta în cazul accidentului cu șapte morți de pe E85 scoate la iveală noi detalii. În tahograful camionului implicat inspectorii ISCTR au găsit un card care nu îi aparținea șoferului camionului.

Accidentul s-a produs marți dimineață, între localităţile Bălțați și Târgu Frumos, pe o porţiune din Drumul European 85. Într-o curbă, şoferul camionului a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, acroșând o ambulanță. Conducătorul auto al salvării, în care se afla o femeie gravidă în luna a nouă, a tras de volan ca să evite impactul și a ajuns pe câmp. În urmă, camionul s-a izbit frontal de o dubă plină cu muncitori.

Șoferul camionului a murit pe loc, iar odată cu el s-au stins și toți cei șase oameni din microbuz. Unii dintre ei au fost aruncați prin parbriz de forța năucitoare a impactului mortal.

La volanul TIR-ului se afla Andrei, un tânăr de 30 de ani din Dumești. Lucra pe camion de doi ani, după ce muncise în Anglia. Îşi cumpărase teren pentru o casă şi urma să se căsătorească în acest an. Camion aparţinea firmei Agrotrans, a fiicei primarului din Dumeşti.

Inspectorii de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au fost trimiși la locul tragediei pentru a verifica legalitatea din punct de vedere al transportului.

„La faţa locului, totul a fost ok din punct de vedere a licenţierii, atestatului de transport. La locul accidentului, din cauza impactului, tahograful era distrus şi nu mai era funcţional pentru a putea verifica parametrii, dar am trimis la faţa locului un inspector profesionist, care a luat tahograful cu totul şi l-am pus în funcţiune la sediu. I-am dat acelaşi amperaj de curent, iar în momentul în care am extras cardul pentru a-l citi, am constatat că cartela tahografică nu era a conducătorului auto care se afla la volanul autovehiculului. Societatea a fost sancţionată cu 12.000 de lei pentru constatarea aceasta şi a fost dispus un control la sediul societăţii, care încă nu s-a finalizat", a explicat Mihai Alecu, inspectorul şef al ISCTR România, potrivit Ziarului de Iași.

Acel card din tahograful camionului fusese uitat de către un alt şofer care operase camionul cu o zi înainte. Adică fiul primarului din Dumeşti, care şi el, ocazional, folosea camionul.

Inspectorii spun că Andrei, şoferul camionului, nu ar fi avut un motiv real de a face trucul cu schimbarea cardului, mai ales că pe drumuri, cei de la ISCTR încep activitatea după ora 8 dimineaţă.

“Eu nu înţeleg de ce a folosit alt card deoarece nu este o perioadă în care se cară cereale şi să conducă atât ziua cât şi noaptea. În plus, era începutul zilei, nu terminase programul zilnic şi trebuia să mai conducă o oră sau două în plus. Eu cred că din neglijenţă. Camionul ar fi fost condus cu o zi înainte de către un alt şofer, iar când s-a urcat în camion, băiatul a băgat cheia în contact şi a plecat. Nu se justifică înlocuirea altui card în tahograf, el nu lucrase noaptea. Simplă neglijenţă, credem noi, mai ales că era prima cursă. De obicei, şoferii recurg la alt card atunci când au terminat cele 9 ore de condus şi nu şi-au atins targetul de kilometri. Mulţi pun un magnet pe tahograf, alţii pun un alt card, sau îl scot de tot ca să nu mai înregistreze. Dar dimineaţa, la începutul programului de lucru nu se justifică. Riscul era prea mare şi nejustificat, el noaptea nu a condus. În plus, atestatul îl avea de câţiva ani, avea experienţă, de aproximativ şapte ani avea carnet de profesionist", a completat directorul.

În concluzie, accidentul nu a avut loc pe fondul oboselii, ci a fost vorba despre o greşeală de conducere, de atenţie sau viteză, a mai declarat inspectorul şef al ISCTR România.