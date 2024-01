Ce le-a spus polițiștilor un bărbat care a produs un accident, beat fiind. A fost deschisă și o anchetă

Poliţiştii anunţă că au deschis o anchetă şi verifică versiunea bărbatului, solicitând imagini de pe camerele de supraveghere din zona unde ar fi avut loc incidentele, scrie News.ro.

Iniţial, intervenţia Poliţiei a avut loc marţi, 16 ianuarie, în jurul orei 05.45, la un accident rutier produs în municipiul Cluj-Napoca. Poliţiştii au găsit un autoturism lovit de un parapet şi un bărbat, de 42 de ani, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Cu ocazia cercetărilor evenimentului rutier, persoana în cauză a relatat o agresiune la care ar fi fost supusă în noaptea de 15/16 ianuarie a.c., într-o hală aflată în proximitatea municipiului Cluj-Napoca, faptă pe care nu a sesizat-o printr-un apel de urgenţă. Avându-se în vedere starea victimei, aceasta a fost condusă la Unitatea de Primiri Urgenţe, în vederea acordării de îngrijiri medicale, iar, în prezent, organele de cercetare penală au extins verificările cu privire la agresiunea semnalată, au identificat locaţia respectivă, au adunat probe şi mijloace de probă şi au procedat la vizualizarea mai multor camere de supraveghere video pentru a se corobora datele din teren cu cele relatate de victimă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor”, anunţă oficialii Inspectoratului de Poliţie judeţean Cluj.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că bărbatul le-a spus anchetatorilor tocmai ce scăpase după ce a fost sechestrat de către persoane pe care nu le cunoaşte. Acestea l-ar fi dus într-o hală de la marginea oraşului, l-au lovit şi i-au cerut să le dea acces la un cont bancar. De asemenea, bărbatul avea o rană la una dintre mâini.

Cazul a fost preluat de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroului de Investigaţii Criminale şi Biroul Rutier sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca sub aspectul infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, lipsire de libertate în mod ilegal şi tâlhărie calificată.

Sursele judiciare au precizat că până la ora transmiterii acestei ştiri nu există nicio persoană care să fi fost pusă sub acuzare în urma afirmaţiilor făcute de şofer, cercetările fiind în derulare cu privire la faptele relatate de acesta.

Dată publicare: 17-01-2024 14:10