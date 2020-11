(P) Ce cotă are Donald Trump la pariuri pe un nou mandat la Casa Albă

Pe data de 3 noiembrie, întreaga lume este atentă la marele eveniment programat în Statele Unite ale Americii: alegerea noului Președinte al SUA.

De ce este acest lucru un eveniment de importanță globală? Pentru că SUA reprezintă cea mai mare putere la nivel mondial, iar politica sa internă și externă influențează viitorul multor alte țări, poate chiar viitorul planetei.

Noul Președinte va lua decizii importante cu privire la multe aspecte sociale și economice - despre continuarea NATO, despre acordul pentru combaterea poluării globale, despre promovarea unor drepturi și libertăți, despre finanțarea Organizației Mondiale a Sănătății, despre acorduri cu Rusia și Coreea de Nord, despre relațiile comerciale SUA - China... Iată doar câteva exemple, motive pentru care se așteaptă chiar în SUA o prezență record la votare. Deja au votat în avans 70 de milioane de cetățeni americani, un număr imens, dublu față de situația de la alegerile din anul 2016.

Pentru că reprezintă un eveniment atât de relevant pentru public, evident că Alegerile din SUA se regăsesc și oferta caselor de pariuri la nivel internațional. În România se pot găsi mai multe opțiuni de pariere la agenția de pariuri online Unibet, însă cel mai mare interes este pe pariul concret pe câștigarea mandatului de Președinte al SUA.

Donald Trump luptă pentru al doilea mandat - cotă 2.60 la Unibet pentru succes

Donald Trump își dorește încă 4 ani la Casa Albă... Va avea acesta succes în alegeri? Cota propusă de Unibet este în prezent 2.60, o valoare care arată că celebrul om de afaceri nu se bucură de o popularitate foarte mare în acest moment. Imaginea sa a fost afectată de diverse declarații și acțiuni, dar mai ales de modul în care a gestionat criza Covid-19 în SUA. Aproape 9 milioane de americani s-au infectat cu noul coronavirus și peste 225.000 de oameni au murit.

Favorit pentru câștigarea alegerilor este contracandidatul lui Trump, mai exact reprezentantul Partidului Democrat, Joe Biden. La 77 de ani, acesta poate deveni cel mai vârstnic Președinte ales al SUA. Cei ce vor paria pe Joe Biden vor descoperi cota 1.52 în oferta Unibet. Joe Biden are o carieră politică de mai bine de jumătate de secol, câștigând primul mandat de senator la doar 30 de ani. Între timp, a fost de 6 ori senator SUA și a ocupat chiar funcția de vicepreședinte, făcând echipă cu Președintele Obama.

StirilePROTV

Votul popular, și mai departe de succesul lui Trump - cotă 4.50

Sistemul de vot din Statele Unite ale Americii este mult diferit de cel obișnuit în state europene, inclusiv în România. Sistemul american se bazează pe electori, ținând cont de populația din diverse state componente. La numărătoarea finală, se ajunge ca unele voturi să aibă o importanță mai mare decât altele. A obține votul popular majoritar nu înseamnă neapărat a câștiga alegerile, chiar dacă așa se întâmplă de obicei. În anul 2000, la alegerile prezidențiale, Al Gore a obţinut 48,38% din voturi la nivel naţional, iar George W. Bush 47,87%. Deși avea mai puține voturi, acesta din urmî a ajuns Președintele SUA. În prezent, la Unibet, Donald Trump are cotă 4.50 pentru primirea votului popular, în timp ce candidatul Partidului Democrat are cotă 1.15.

StirilePROTV

Ce partid câștigă alegerile și în ce proporție

Se poate paria și pe votul pe partide, Democrații fiind favoriți la acest capitol - cotă 1.50 pentru scenariul în care partidul reprezentat de Joe Biden câștigă alegerile. Un pariu pe succesul Republicanilor are cotă 2.65 în acest moment. Interesant este că se poate paria la Unibet și pe procentul obținut de partide. Pentru Partidul Democrat, cea mai mică cotă este 2.80 pentru varianta 52.00 - 54.99% voturi. Opțiunea 49.00 - 51.99% are cotă 3.75, iar cea cu 46.00 - 48.99% voturi are cotă 7.50.

.