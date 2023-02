Ce au observat piloții de F-16 trimiși să doboare unul din obiectele misterioase apărute deasupra SUA. „Nu l-aș numi balon”

Piloții de F-16 de la Garda Națională Aeriană din Wisconsin au fost trimiși să intercepteze obiectul în apropierea graniței SUA cu Canada, dar le-a fost greu să își dea seama ce se afla, de fapt, în aer.

„Nu l-aș numi chiar balon... Nu știu ce... Îl văd cu ochiii mei”, a spus unul dintre piloți.

„Pare ceva... este un soi de obiect care este întins în aer. Este greu de spus, este destul de mic”, a continuat el, adâugând că din cauza luminii nu poate să îl vadă foarte bine.

„O să îi zic balon”, a adăugat ulterior pilotul, conform înregistrării.

Unul dintre piloți spune că nu își poate da seama dacă obiectul „este metalic”, însă precizează că „este cu siguranță mai mic decât o mașină”.

Apoi un alt pilot spune că, dacă se îndreaptă spre obiectul din aer dinspre nord, pare negru. „O să spun că arată ca un container. Nu îmi dau seama cu adevărat ce formă are”.

„Dimensiunea lui... ar fi o provocare. Este atât de lent și atât de mic, pur și simplu nu îl pot vedea pentru că este atât de aproape”, spune un pilot, indicând că era îngrijorat de o coliziune, din cauza apropierii avionului său de obiectul din aer.

„O să-i spun balon. Cu siguranță puteți vedea sfori atârnând dedesubt, dar nu văd nimic mai mult... Este destul de mic, nu știu, cam de dimensiunea unui vehicul cu patru roți sau așa ceva”, a mai spus unul dintre piloți.

Another baloon shot down today. This one over Lake Huron. pic.twitter.com/6f9dYiFXLP