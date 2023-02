Câte zile durează ca o scrisoare să ajungă de la București la Brașov, o distanță de 180 de km. Răspunsul directorului Poștei

Directorul Companiei Naţionale Poşta Română, Valentin Ştefan, afirmă, întrebat în cât timp ajunge o scrisoare de la Bucureşti la Braşov, o distanță de aproximativ 180 de km, că durata maximă este de cinci zile.

„În cinci zile. Sunt reglementările ANCOM. Sigur, nu trebuie să o ducem în maxim cinci zile, dar onorăm lucrul ăsta, de cinci zile”, a explicat şeful Poştei Române la Digi24, potrivit News.ro.

El spune că scrisoarea clasică aproape că nu mai există.

„Trimiterea de scrisori de persoane fizice e aproape inexistentă. Aproape nimeni nu mai trimite scrisori. Tipul de business în care e prinsă poşta e B to C (business to client – n.r.), adică merg de la companii sau entităţi către persoane fizice. De aceea noi nu avem neapărat o strategie comercială prin care să convingem cetăţenii să aducă scrisorile la Poştă”, mai spune Valentin Ştefan.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 05-02-2023