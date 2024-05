Cât de complicată este, de fapt, situația lui Florin Piersic. Medicii sunt pe cale să ia o decizie neașteptată

Se ia în calcul inclusiv o înlocuire a protezei, la genunchiului său cu probleme. Acum este internat în stare stabilă la Matei Balș, cu o infecție generalizată în corp.

În ultimele zile, a fost spitalizat în două unitați medicale din Cluj, iar specialiștii de la Institutul Inimii i-au extras sondele de la stimulatorul cardiac.

Florin Piersic a fost adus în București cu un avion SMURD. Aeronava participase la un exercițiu NATO în Ungaria și a pornit spre Cluj-Napoca imediat ce a fost primită solicitarea de transport.

La "Matei Balș", Florin Piersic este internat într-o secție normală, nu la terapie intensivă. Starea lui este în acest moment stabilă, dar se află într-o evaluare complexă pentru infecția pe care o are în organism. Echipa care îl îngrijește este formată din mai mulți specialiști, pentru că are nevoie de o abordare multidisciplinară, inclusiv cardiologică și ortopedică.

Florin Piersic, mesaj pentru români

Maestrul Florin Piersic dorește să transmită gânduri bune pentru toți admiratorii dumnealui și să îi asigure că "este pe mâini bune" - au scris reprezentanții Institutului de Boli Infecțioase, într-un comunicat de presă.

Inițial, la jumătatea lunii aprilie, Florin Piersic a fost internat la Spitalul Militar din Cluj-Napoca. A ajuns acolo cu febră și dureri la un genunchi, unde avea montată o proteză. Medicii de acolo i-au descoperit o infecție în organism.

După câteva zile a fost nevoie si de supravegherea cardiologilor pentru că infecția ajunsese la inimă, unde avea implantat un stimulator cardiac. Pe 29 aprilie actorul a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca.

Prof. Dr. Adrian Molnar,directorul medical al Institutului Inimii din Cluj-Napoca: ''Dânsul a ajuns la Spitalul Militar în urma unei infecții pe care a contractat-o, probabil, de la o perfuzie, de la o branulă pusă dânsului cu câteva zile înainte. Probabil, nu se știe exact punctul de plecare. Este o situatie destul de severa, este grava, da''.

Specialistii de la Institutul Inimii au descoperit infecții la sondele din stimulatorul cardiac, implantat în urmă cu 15 ani.

Deși i se administrau antibiotice, starea actorului nu se ameliora considerabil. Medici spun că în cazul unei infecții, pe dispozitivele medicale se pot forma colonii de bacterii. Acestea pot deveni foarte rezistente, influențate de faptul că materialele protetice sunt dure, nu au vase de sânge și nu permit antibioticului să treacă și să-și facă efecul.

Prin urmare, chiar în prima zi de Paște, Florin Piersic a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru extragerea sondelor stimulatorului cardiac.

Conf. Dr. Horia Roșianu, șef secție clinică Cardiologie 1: "Situația era a unui pacient cu septicemie, infecție generalizată în sânge, cu tratament antibiotic complex. Am reușit să strângem o echipă de 11 colegi. În 45 de minute, procedura a fost efectuată, timpul efectiv de extragere din inimă a sondelor a fost de trei minute, timp record. Procedura s-a desfășurat fără niciun fel de complicațiiluni. Starea clinică a lui Florin Piersic era deja ameliorată''.

Medicul ortoped care l-a tratat pe actor la Cluj a luat în calcul să-i scoată și proteza de la genunchi. Doar că familia actorului a preferat ca această intervenție să fie făcută în București de ortopedul care i-a montat dispozitivul. S-a cerut însă o reevaluare pentru a se stabili ce fel de infecție îi afectează organismul, prin urmare transferul s-a făcut la Institutul Matei Balș.

Asist. Univ. Dr. Adrian Ștef, șef secție clinică ATI Institutul Inimii Cluj-Napoca: "Nu a fost de urgență, a fost in conditii de siguranță. In momentul in care a avut aeronava, s-a facut transferul".

La 88 de ani, Florin Piersic încă susținea spectacole. Pe 8 aprilie, a urcat pe scenă alături de Medeea Marinescu, în piesa "Străini în noapte".

