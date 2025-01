Căsătoriile civile se vor mai putea oficializa doar în interiorul primăriei. Viitorii miri caută soluții inovative

Așadar, certificatele de naștere, deces sau căsătorie vor fi completate electronic apoi tipărite. Pentru viitorii miri acest lucru înseamnă că ofițerii de stare civilă nu vor mai putea să se deplaseze în afara primăriei, fiind vorba de un sistem integrat, greu de mutat.

La primăria sectorului 6, de exemplu, s-au înregistrat deja primele căsătorii oficiate prin sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă. Până la 31 martie, toate primăriile din țară trebuie să folosească acest sistem.

Vechiul registru în care mirii semnau la finalul căsătoriei a fost înlocuit cu un sistem digital. Toate informațiile sunt trecute în calculator de ofițerul stării civile, iar la final căsătoriții semnează atât fizic, cât și digital.

Pentru că sistemul este integrat într-un laptop căruia îi este atașată o imprimantă, acest lucru nu le va mai permite, cel puțin deocamdată, mirilor să oficieze căsătoria în aer liber, în pădure ori pe malul unei ape. Așa că mirii caută soluții pe grupurile de pe rețelele sociale. O variantă ar fi actorii sau prietenii apropiați care țin locul celor care oficiază căsătoriile, asta după ce mirii s-au cununat legal.

Dan Rădulescu, MC: „M-am dus la ei, am aflat întreaga poveste, am aflat detalii, am scris un speech, am scris despre cum s-au cunoscut, ce văd fiecare în celălalt. Ei și-au pregătit jurăminte, frumos, și le-au spus. A fost exact ca o ceremonie pe care o vezi într-un film la Hollywood. Practic, ești un MC la ceremonie. Trebuie să le spui invitaților cum să se așeze, când spui jurămintele, acum poți săruta mirele/mireasa.”

Rareș Mihăilă, inspector asistent în cadrul stării civile sector 6: „Încercăm atât cât se poate să onorăm aceste cereri, doar că în acest moment trebuie să ne gândim cum să procedăm atunci când ne permite timpul, cum putem onora cererile cu privire la oficierea într-un loc din sectorul 6. Trebuie să ne gândim la o metodă cu privire la imprimantă.”

Sistemul informatic pentru digitalizarea stării civile emite și certificate de naștere și deces. Acest sistem nu îi scutește pe oameni de drumul făcut pentru a ridica certificatul, însă a dispărut cererea scrisă de mână.

