Casa unui adolescent din Bistrița, care a câștigat aurul la Campionatul European de Canotaj pentru Juniori, a luat foc

Proprietarii se aflau în drum spre Orșova pentru a-și duce fiul la antrenamentul de canotaj.

Recent, adolescentul a câștigat cu echipa, în Polonia, medalia de aur la Campionatul European de Canotaj pentru Juniori. Acum o parte dintre trofeele lui au fost distruse de flăcari.

Flăcările au izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-o bucătărie de vară lipită de casa familiei. Cum focul s-a extins extrem de repede, vecinii au sunat după ajutor. Până au venit pompierii, oamenii au mai încercat să salveze din lucruri.

Vecină: „Toată lumea s-a alarmat cu găleți până au venit pompierii.”

Vecină: „A văzut că arde și atunci a sunat la 112.”

Vecin: „Au mai venit oameni, am mai scos paturi, am scos masă, scaune, ce am putut, și s-a umplut de fum și nu am mai putut.”

Reporter: Era cineva acasă?

Vecin: „Nu era nimeni, erau duși la copil în Orșova.”

Proprietarul a revenit într-un suflet acasă, în localitatea Ilva Mare, dar până a ajuns și-a rugat vecinii să salveze din casă, în special medaliile fiului său.

Login Ureche, proprietarul casei: „Cheia e în ușă, intrați și salvați ceva de la Florin din cameră, diploma, medalii, ce are, haine. Focul a pornit de acolo de unde se alimentează între casă și căsuță, cablul de la vânt cu ms a tot dat stânga dreapta, s-a fisurat și a făcut scânteie cu casa.”

Bucătăria de vară, acoperișul casei, dar și o parte din camere au fost afectate de flăcări.

Din fericire, casa era asigurată.

Fiul proprietarilor casei, Florin Ureche, în vârstă de 19 ani, a făcut parte din echipajul care a reușit să aducă României aurul la Campionatele Europene de Canotaj Juniori, desfășurate în Polonia în luna iunie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: