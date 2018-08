Raportul prezentat de Carmen Dan despre protestele din 10 august. Filmul evenimentelor

Pro TV

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a susținut, duminică, o declarație de presă, la sediu MAI, având ca temă evenimentele de la manifestațiile din data de 10 august.

Sinteza declarațiilor:

- Astăzi mi-a fost prezentat raportul din 10 august, raport pe care l-am solicitat. Acest raport nu are rolul de a stabili vinovații.

- Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit, fie ei civili sau militari.

- Nu am nicio ezitare să prezint acest raport, dacă acest lucru îmi va fi solicitat. Și pentru că s-a vorbit de o prezență a mea în comisie, vă informez că până în prezent nu am primit nicio invitațiue, dar sunt gata să prezint aceste date membrilor comisiei.

- Până la această dată au fost deschise 21 de dosare penale, trei cu autor necunoscut. 3 arestări și două persoane plasate sub control judiciar.

- De mâine, vom începe și vom merge la parchetele civile și cu alte sesizări, informații și date. Este un proces dificil să vizualizezi un volum atât de mare de imagini.

- Până acum jandarmeria a identificat sute de persoane care au comis violențe. Aceste persoane se află în proces de identificare.

- Față de acțiunile jandarmilor a fost începută o verificare internă și au fost identificate 5 situații de comitere de abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis acte de violență.

- Chiar dacă inițial s-a dorit ca adunarea publică să fie una legală, protestul nu a fost asumat de nici o organizație care a susținut acest eveniment.

- În legătură cu folosirea gazelor lacrimogeme folosite, aceste substanțe sunt omologate și au certificate.

- Raportul are 90 de file. Unele informații vizează date pe care MAI le-a solicitat altor instituții, din această cauză unele aspecte ale raportului nu le pot dezvălui. MAI a cerut oficial serviciilor de informații date despre riscurile protestului. Fluxul informațional a vizat aspecte generale, fără noutăți, fără a surprinde aspecte grave.

- Am cerut acelorași instituții date, informații despre persoanele care au generat acte de violență. Precizez că informațiile primite înainte de 10 august nu au indicat o eventuală criză de ordine publică ce ar putea amenința stabilitatea publică, politică, socială.

- Ora 13:00: la acel moment exitau două grupuri restrânse de protestatari. Unul în Piața Universității, unul în Piața Victoriei. Raportul precizează ca la momentul instituirii dispozitivul a fost unul defensiv. Jandarmii având ținute de serviciu cu mânecă scurtă, fără căști pe cap și echipamente de protecție. Nu a existat astfel nicio intenție de intimidare sau provocare din partea Jandarmeriei.

- Ora 16:00: În punctul de comandă s-au prezentat prefectul capitalei și unul dintre viceprimarii primăriei municipiului București.

- Ora 16:22: Apar primele manifestări violente. Are loc forțarea cordonului de jandarmi și se încearcă intrarea în curtea Guvernului României. În dispozitivul de jandarmi se aruncă cu pietre și sticle de plastic. Acest moment doresc să-l explic în mod particular, pentru că relevă un tipar organizatoric. Este secvența în care o masă de câteva sute de persoane ies din alveolă prin fața Muzeului Antipa, blochează circulația rutieră, schimbă brusc direcția de deplasare către clădirea Guvernului și ocolind perimetrul delimitat al alveolei se îndreaptă spre intrarea în curtea Palatului Victoria dinspre strada Paris pe artera rutieră, printre mașini, întrucât traficul rutier nu era restricționat. Concomitent acestei mișcări, pe dispozitivul situat în fața clădirii Guvernului se menține o presiune constantă astfel încât să ne se permită o regrupare a jandarmilor spre zona dinspre strada Paris. Pentru respingerea celor care intenționau să intre în curtea Guvernului, jandarmii au utilizat substanțe iritant lacrimogene aflate in dotare. Abia acum dispozitivul se echipează cu mijloace de protecție.



- Ora 16:53, primul jandarm rănit. Jandarmii au optat pentru acțiune defensivă, descurajantă, ce a repliat grupul de protestatari. Conform art. 17 din legea 60/1991, dacă adunările publice își pierd caracterul pașnic, autoritățile pot interveni pentru a restabili ordinea publică.

- Ora 18:00. Comandantul acțiunii convoacă o ședință cu șefii de dispozitiv. La ședință a participat și un procuror militar.

- Ora 18:48. Apariția în piață a galeriilor de fotbal. Venirea acestora nu s-a făcut în grup organizat, împiedicând Jandarmeria să le blocheze accesul în piață.

- Acțiunile s-au manifestat individual sau gradual, cu mobilitate crescută, atât în zona de contact, cât și a participanților. Agresorii au folosit primele rânduri de protestatari ca un scut uman. Cei pașnici nu s-au putut disocia de acțiunile agresive. Cei pașnici au suportat consecințele acțiunilor de respingere a celor violenți prin gaze lacrimogene.

- Ora 20:00. Comandantul prezintă necesitatea unei intervenții pentru restabilirea ordinii publice. Prefectul este de acord. Este semnalată prezența unui grup de suporteri violenți pe Iancu de Hunedoara. Au fost persoane care nu s-au delimitat de cei agresivi.

- Orele 21:00-22:00. Au fost efectuate în mod repetat avertizări și somații cu dispozitive de intervenție sonoră. A fost apoi o ultimă somație pentru ca protestatarii să părăsească piața.

- Ora 22:53, dispeceratul 112 semnalează că pe Calea Buzești sunt persoane violente. Jandarmeria cere intervenția Poliției.

- Ora 23:01. Echipajele spun că nu există violențe sau vandalism în zonă, astfel că se retrag. Echipajele sunt blocate de oameni. Alte 3 echipaje ale Poliției sunt blocate după aceasta. Jandarmii sunt trimiși către polițiștii blocați. În acest moment, cei doi jandarmi sunt izolați, unuia dintre ei fiindu-i sustras pistolul. Comandantul ordonă restabilirea ordinii publice.

- O armă de foc fusese sustrasă, era în posesia unui agresor. Persoane pașnice, dar care n-au părăsit zona, au avut de suferit.

- Ora 01:00, ordinea publică a fost restabilită.

- Dacă Jandarmeria are o lege care permite folosirea echipamentului din dotare, nu există o lege care dă protestatarilor să folosească obiecte contondente. 70 de persoane au fost transportate la spital, dintre care 14 jandarmi. 3 jandarmi au fost internați în spital.

