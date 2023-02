Cadavrul mumificat al unei femei care a dispărut în urmă cu 41 de ani a fost găsit pe munte | FOTO

Anul acesta, la data de 28 ianuarie, trupul neînsuflețit al unei femei a fost găsit lipit de un ghețar pe cel mai înalt vârf al lanțului muntos Cordillera de la Ramada.

Inițial, s-a stabit că acest cadavru aparținea unei femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Recent, s-a confirmat că este vorba despre trupul lui Patty, informează Metro.

Pe 23 martie 1981, ea a plecat într-o expediție pe munte alături de sora sa, Corina, și de experimentatul alpinist Sergio Bossini.

La un moment dat, într-o seară, ei s-au oprit pentru a-și instala tabăra la o altitudine de peste 5.000 de metri.

Patty a plecat să cerceteze zona înconjurătoare, dar, din păcate, a alunecat sute de metri pe o pantă înghețată.

Corina și Sergio au căutat-o ​​toată noaptea. În cele din urmă, ei au găsit-o pe Patty moartă, în dimineața următoare.

Condițiile meteorologice nefavorabile și terenul dificil i-au împiedicat pe cei doi să ia cadavrul cu ei, așa că au plecat să ceară ajutor.

Ei au raportat tragedia pe 29 martie, dar, până când autoritățile au adunat o echipă de căutare, zăpada și gheața au îngropat trupul lui Patty.

După ce corpul ei a fost găsit mumifiat la data de 28 ianuarie, cei patru frați ai ei au călătorit pentru a confirma faptul că hainele și bunurile victimei sunt ale lui Patty.

Câteva zile mai târziu, rezultatele ADN au confirmat oficial că trupul neînsuflețit mumificat este al acesteia.

Marta Emilia Altamirano, better known as Patty, slipped down a slope while climbing (Picture: Jam Press)The body of a woman who went missing 41 years ago was found mummified on an Andes mountain.

Marta Emilia Altamirano, better known as Patty, died # #https://t.co/58XXYcVvFK