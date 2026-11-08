În unele universităţi din ţară aceştia au la dispoziţie mecanisme la îndemână pentru raporta dacă sunt hartuiţi sexual.

De exemplu la Cluj pot accesa un buton de alarmă online. În alte instituţii, pot raporta anonim un comportament care li se pare nepotrivit.

La Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca studenții pot apăsa un buton roșu ONLINE pentru a semnala orice comportament abuziv, inclusiv hărțuirea sexuală.

Emanuel Negru, student senator FSPAC: "Se trimite instant un e-mail către membrii biroului de conducere."

În Universitatea din Alba Iulia a fost creat recent un ghid pentru prevenirea hrățuirii de orice fel. Acolo, studenţii şi profesorii găsesc exemple, dar şi sancţiuni.

Daniel Breaz, rector Universitatea "1 Decembrie 1918" Albă Iulia: "Să fie informați astfel încât să știe unde începe și unde se termină o hărțuire de un anumit tip."

Student: "Să știi ceea ce trebuie să faci în caz de probleme sau asfel de evenimente neplăcute".

Student: "E nevoia de reglementare a situațiilor care s-au întâmplat până la urmă și în context naţional."

Între timp Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași a decis să-i desfacă lectorului Alexandru Toader contractul de muncă. Acesta este acuzat de viol în formă continuată. Rectorul NU exclude să ia asftel de decizii și în viitor, dacă va fi cazul.

Liviu-George Maha, rectorul Universității "Alexandru Ioan" din Iași: "E bine să existe un climat de siguranță și încredere."

Încă de anul trecut, Universitatea pentru Științele Vieții din Iași a decis să renunţe la orice cadru didactic acuzat de agresiune sexuală sau viol, dacă faptele sunt confirmate.

Vasile Stoleru, prorector USV Iași: "Am introdus și faptul că orice sesizare, chiar dacă este anonimă. Merge mai departe la Comisia de Etică."

Şi la Universitatea Bucureşti sunt analizate în detaliu inclusiv sesizările anonime privind hărțuirea sexuală și morală.