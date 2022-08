Bătaie în toată regula între doi prieteni și colegi de muncă. De la ce ar fi pornit scandalul

S-a ajuns și la o bătaie în toată regula, pe un câmp din Suceava, în urma căreia unul dintre bărbați a ajuns la spital, cu răni grave la cap. Povestește că a fost lovit cu o bâtă și i s-ar fi pulverizat spray lacrimogen în ochi. Totul, din cauza unor datorii neplătite. Poliția a deschis o anchetă.

De la ce ar fi pornit scandalul

Cei doi s-au întors acasă, la Dornești, în județul Suceava, iar scandalul a izbucnit între ei zilele trecute. Bărbatul de 44 de ani susține că a fost atacat de amicul lui, un tânăr de 28 de ani. Foști colegi de șantier, în Londra, unde lucrau în construcții, cei doi ar fi ajuns să se certe și să se bată din cauza banilor.

Cristian Purice, victimă: „M-a băgat într-o miriște, a tras mașină pe o miriște. Se duce, aduce o borsetă, cotrobăiește în borsetă și, dintr-o dată, scoate spray-ul și îmi dă în față, în ochi. Când am văzut că îmi dă cu spray-ul în față, în ochi, am fugit din mașină și până în drum, că eram pe miriște, am fugit. El a luat mașina până la drum și m-a ajuns, vă dați seama, și în mașină avea spray-ul și bâta. Prima bâtă mi-a dat-o direct în cap. A vrut să mă omoare, mi-a zis că în iad cu tine, să nu te mai văd”.

Cel acuzat de violență susține că are de recuperat de la victimă aproape 20.000 de lire sterline, datorie acumulată în ultimii patru ani.

Ieremia Ilișoi, presupusul agresor: „M-a și bătut, de asta am și venit în România. M-a bătut la el în ogradă, am dovezi, fotografii, tot, m-a bătut și în Anglia, mi-a cerut bani. Eu m-am autoaparat, el a sărit la bătaie, el mi-a spus să îl ajut cu bani și eu nu am mai vrut. Am dovezi cum i-am trimis eu prin cont bancar, în Anglia”.

Victima a ajuns la spital

În urma scandalului, victima a ajuns la spital și a rămas internat la chirurgie.

Dan Teodorovici, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava: „La noi a ajuns un pacient, de 44 de ani, policontuzionat, în urma unei agresiuni, cu multiple plăci traumatice la nivelul capului, toracelui, abdomenului și membrelor”.

Poliția face verificări în acest caz.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava: „Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri și alte violențe”.

Ambii bărbați implicați în conflict au cazierul curat, spun anchetatorii.

Dată publicare: 24-08-2022 17:32