Bărbatul care a incendiat ușa Primăriei Cluj-Napoca a ajuns după gratii. Ar fi consumator de substanțe interzise

Scena a fost filmată de un trecător, iar bărbatul a fost prins pe o stradă din apropiere. Locuiește într-un sat clujean, iar cunoscuții spun că ar fi consumator de substanțe interzise. Acum este acuzat de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În imaginile filmate de un trecător se vede că bărbatul are în mână un recipient din care aruncă lichid inflamabil peste ușa primăriei și pe trotuar. După ce dă foc, individul pleacă. Nu a durat mult și a fost încătușat de polițiști, pe o stradă din centrul orașului.

Andreea Vișan, purtător de cuvânt IPJ Cluj: Acesta a fost depistat și imobilizat de polițiști imediat ce ar fi aprins un recipient care conținea un lichid inflamabil pe treptele Primăriei municipiului Cluj-Napoca, provocând pagube materiale.

Pentru că focul a fost stins rapid, pagubele nu sunt mari, și nimeni nu a fost rănit.

Mirela Bălan, reprezentant biroul de presă al Primăriei Cluj-Napoca: În interiorul primăriei se află un post de poliție și în seara de 20 august se afla un polițist local la datorie. Nu s-au înregistrat victime.

Bărbatul de 27 de ani este dintr-un sat din Cluj, iar cunoscuții spun că ar mai fi avut probleme cu legea și că ar fi consumator de substanțe interzise.

Bărbat: Mi-e prieten, mi-a fost vecin, dar nu știu ce l-a apucat. E însurat. Nu îmi pot da seama. Are o prietenă, am auzit că e însărcinată. Știam că era șofer, lucra undeva. Și eu m-am mirat când am văzut pe internet, uite ce a făcut.

De când părinții au divorțat, tânărul s-a mutat din casa părintească.

Individul nu a spus ce l-a împins să facă acest gest. În final, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

