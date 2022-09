Bărbat prins în Bucureşti când conducea sub influența a şapte feluri de droguri. „Mai aveați puțin și stricați DrugTest-ul”

”Unii ar spune că s-a aprins bradul de Crăciun…Alţii că s-a strigat catalogul drogurilor…Sau că la amphetamină e alergic…Noi spunem că aşa ceva nu am mai întâlnit şi sperăm să nu mai întâlnim niciodată. Totul s-a petrecut în Bucureşti, după miezul nopţii. Maşina venea pe sensul opus. Poliţistul de la volan l-a văzut câteva fracţiuni de secundă pe conducătorul auto. A dat drumul la girofar şi a întors maşina”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Şoferul a încercat să o ia pe o stradă laterală, atunci când a văzut maşina de Poliţie, dar a fost oprit.

”- Bună seara, de la Brigada Rutieră suntem. Vă rugăm să ne prezentaţi documentele la control.

- Dar de ce m-aţi oprit?

- Dacă opreaţi la semnalele noastre vă răspundeam că pentru un control de rutină. Acum vă spunem că v-am oprit pentru că nu aţi oprit, dar facem şi controlul de rutină. Aţi consumat alcool?

- În ianuarie… da. Cred că prin februarie, că a fost şi ziua lui…

- Stop! Că suntem în septembrie. Suflaţi constant aici şi vă spunem noi dacă aţi băut azi.

- Pot să vă zic şi eu: azi nu!”, au redat reprezentanţii MAI dialogul cu şoferul.

Rezultatul testului pentru alcool a fost zero.

”- Facem şi o testare cu DrugTest-ul.

- Şi aici tot zero o să fie.

- E cam greu de crezut, i-a răspuns poliţistul în timp ce aştepta rezultatul testării.

- Pentru că umblaţi la aparat, nu, îl aranjaţi voi?

- Nu, pentru că aici rezultatul este afişat cu pozitiv sau negativ.

Şi rezultatul a fost o surpriză… doar amphetamina lipsea.

- V-am zis că nu poate fi zero, a spus poliţistul în timp ce îi arăta ecranul aparatului.

- Mamă, bombă sunt! Sigur nu e stricat?

- Cu ce indică aici, mai aveaţi puţin şi îl stricaţi dumneavoastră. Lipseşte doar amphetamina. Mergeţi cu noi pentru recoltarea de probe biologice.

- Nu merg că mi-am adus aminte. Prin mai cred că am fumat o ţigară.

- Trebuie să mergem. Poate vă aduceţi aminte si de iunie, iulie şi de noaptea aceasta.

- Dar nu am luat nimic. Poate ceva medicamente, nu mai ţin minte.

- Asta o lămuriţi cu colegii noştri. Ce medicamente, când le-aţi luat şi de la ce “farmacist”.”, se mai arată în postare.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 30-09-2022 11:05