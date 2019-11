Moarte suspectă în Vaslui. Un bărbat a fost găsit într-o baltă de sânge

Moarte suspectă marți seară, în județul Vaslui.

Un bărbat de 59 de ani a fost găsit într-o baltă de sânge de către o vecină care venise să îl cheme la muncă.

Femeia și-a dat seama că ceva nu e în regulă și a anunțat poliția. Medicii de la ambulanță au constatat decesul, iar cazul a fost preluat de un procuror criminalist.

Legiștii vor stabili acum în ce împrejurări și-a pierdut viața victima.

Bărbatul a fost găsit de o vecină prăbușit la pământ, cu fața în jos. Speriată, femeia a fugit și a anunțat poliția, apoi s-a întors la locuința victimei. Omul nu se mișcă și nici nu părea să respire.

Vecină: „Am fost să îi spun să vină mâine la noi la treabă și l-am văzut căzut jos. Am strigat la ușă. Nu a răspuns. M-am uitat pe geam, am văzut sânge și am plecat. Am zis că ori e mort, ori nu vrea să răspundă."

Fratele victimei a sosit într-un suflet după ce a aflat tragica veste, însoțit de alte rude. Unul dintre nepoți susține că în fața casei a dat peste doi vecini agresivi care l-ar fi confundat cu victima.

Nepotul victimei: „Ăia erau beți pe aici pe drum și au spus: „ce ai ieșit, băi, vrei să batem iar?!” Fratele meu a pus mâna pe un băț și a zis „lasă că va prind eu."

În gospodărie a ajuns și un echipaj de ambulanță, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic.

Dan Ungureanu, SAJ Vaslui: „Echipajul a găsit pacientul cu un traumatism la față, fără activitate cardio-respiratorie. Semnele morții erau instalate. Nu a mai fost resuscitat."

Bărbatul locuia singur într-o casă dărăpănată din localitatea Tătărani, fără electricitate, în condiții extrem de grele. Nu era căsătorit și nu avea copii.

Își câștigă existența muncind cu ziua prin sat și se gospodărea cum putea mai bine. Vecinii povestesc că muncea foarte mult și că respectă pe toată lumea.

Vecin: „Un om cumsecade. Nu mi-a jignit copiii toată vara, cât a stat la stână. S-a jucat cu fetele mele. A fost un om nemaipomenit."

Rudă: „Nu prea stătea prin sat, pe acasă. El muncea."

Criminalistii și medicii legiști caută acum indicii pentru a stabili dacă bărbatul a murit în urma unui accident sau este vorba despre o posibilă crimă. Mai multe persoane au fost audiate deja în acest caz.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!