Atacul violent asupra omului de afaceri din Gorj, surprins de camere. Mărturia şocantă a soţiei

Un om de afaceri din Târgu Jiu, care se ocupă de comerţul cu trufe, o piaţă din care se obţin profituri însemnate, a fost snopit în bătaie chiar în faţa casei sale.

Doi indivizi necunoscuţi au aşteptat să iasă din curte şi au sărit pe el. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Omul de afaceri se pregătea să plece în oraş ca să rezolve mai multe treburi. Când a ieşit din curte a observat că are până la maşină şi a vrut să se întoarcă în locuinţa ca să ia cheile unui alt autoturism.

Acela a fost momentul în care atacatorii s-au năpustit asupra lui. Indivizii, care se pare îl pândeau la colţul străzii, l-au trântit şi au început să îl lovească. Bărbatul abia s-a ridicat de sub ploaia de pumni şi picioare.

Victima: "A venit un tip aici şi pervers mi-a zis: Da-mi şi mie telefonul să dau un telefon. Când am pus mâna pe telefon, am văzut că vrea să îmi dea una, m-a prins, am căzut şi aici a venit celălalt cu ceva de fier, un ciocan sau o cheie şi au lovit în neştire".

Cei doi huligani care l-au bătut pe omul de afaceri Florin Glodeanu au dispărut după atac.

Glodeanu are în Gorj o afacere prospera cu trufe. Deţine câteva sute de hectare de pe care culege aceste ciuperci scumpe, iar vânzarea lor îi aduce un profit bun. Kilogramul de trufe de calitate inferioară se vinde cu 150 de euro, iar soiurile superioare costă 3.000 de euro kilogramul.

Recent, firma omului de afaceri Florin Glodeanu a încheiat cu Direcţia Silvică Gorj un contract de o sută de mii de euro pentru a recolta trufe din pădurile statului.

Glodeanu bănuieşte că atacul asupra lui a fost comandat de nişte rivali în afaceri: "Am fost ameninţat că mi se vor rupe picioarele şi mi se vor lua copiii de la şcoală. Motivul este că eu deţin o firmă prin care concesionez pentru tot ce înseamnă trufe din diverse judeţe. Lumea are impresia că din cauza mea nu îşi poate face treaba, şi nu stând în genunchi cum e la trufe, ci stând aşa, cerând taxe de protecţie."

Familia omului de afaceri din Gorj a mai avut probleme şi în trecut.

Soţia lui susţine că a fost ameninţată de mai mulţi indivizi mascaţi în timp ce se afla la cules de trufe, în pădure.

CODRUTA GLODEANU: "Erau înarmaţi cu săbii, dacă aţi văzut filmele ninja cam ceva de genul, cu săbii, macete, topoare , dădeau în copaci ca să ne ameninţe, ce căutăm noi femei în pădure."

Atacul asupra omului de afaceri din Gorj este anchetat de poliţişti. Imaginile care au surpins bătaia sunt proba într-un dosar de distrugere, loviri şi alte violente.