Asul din mâneca lui Nicușor Dan. Românul care a extins metroul din New York va superviza transportul din București

Bucureștiul are o datorie de 4 miliarde de lei, iar fondurile europene sunt vitale pentru oraș. Este declarația făcută de primarul ales al Capitalei la întâlnirea cu ministrul Fondurilor Europene.

Nicușor Dan anunță că va cere imediat o evaluare a funcționarilor primăriei, dar va avea avea și o echipă de specialiști din țară și din străinătate care va superviza proiectele cu bani europeni.

Pentru transportul public și fluidizarea traficului Nicușor Dan se consultă deja cu Mihai Horodniceanu (în foto, alături de Rareș Năstase, corespondentul Pro TV), renumitul specialist în inginerie de la New York, cel care s-a ocupat mai bine de un deceniu de extinderea rețelei subterane din Manhattan.

Nicușor Dan spune că știa de săptămână trecuta, de la Ministerul Finanțelor, că Primăria Capitalei are o datorie de 4 miliarde de lei.

În aceste condiții, fondurile europene sunt mai mult decât necesare pentru oraș. Pot fi accesați bani nerambursabili pentru mai multe proiecte, mai ales de mediu și transport urban.

Nicușor Dan, primarul general ales: ”Vrem bani pentru Glina, caseta de sub Dâmbovița, termoficare, reciclare și incinerator nou de deșeuri pentru care sunt deja bani alocați pe 2-14-2020, iar pentru exercițiul 2021-2027 vrem să accesăm pentru metroul de suprafață, în colaborare cu Guvernul României, dar și pentru digitalizare, semafoare inteligente, înverzirea spațiilor verzi și reabilitarea parcurilor".

Când vine vorba de accesarea fondurilor europene, marea provocare pentru orice administrație locală o reprezintă găsirea unei echipe de specialiști care să conceapă bine proiectele, dar să și urmărească apoi implementarea lor în mod corect.

Iar la aceste capitole, Primăria Capitalei nu a prea excelat, nici în mandatul trecut, nici în celelalte anterioare.

Bucureștiul are un potențial uriaș dar nu a înregistrat performanțe notabile în accesarea de bani de la Uniune și se situează sub alte localități de la noi.

Iar noul primar al Capitalei anunță că va avea o echipă nouă, dedicată accesării fondurilor europene.

Nicușor Dan, primarul general ales: "Voi cere o evaluare și voi aduce probabil oameni noi, mizez mult și pe societatea privată, vom scoate posturi la concurs și vreau să vină atât oameni din țară, dar și specialiști din străinătate. Pe tot ce înseamnă transport, am spus public încă din campanie că îl am consultant pe Mihai Horodniceanu de la New York, cel care a condus compania de metrou de acolo și i-am trimis niște proiecte".

Mihai Horodniceanu ar fi vrut să lucreze pentru România, dar nu l-a căutat nimeni

Pe inginerul Mihai Hordodniceanu l-am filmat pentru Știrile PRO TV în 2011, pe când lucra la extinderea rețelei de metrou din Manhattan, dar și în 2018, la Universitatea de Inginerie din New York.

Este profesor structurist și, încă de atunci, anunța că i-ar fi plăcut să fie contactat de autoritățile din România.

Mihai Horodniceanu, profesor Universitatea de Inginerie NYU: "Se poate aplica și la București, bine, e nevoie de mulți bani".

Gabriela Firea a comunicat luni din nou că în mandatul ei s-au semnat contracte de un miliard de euro.

Proiectele au vizat în principal ecologizarea gropii de gunoi de la Glina și achiziția de tramvaie.

Gabriela Firea: "Un miliard de euro vi se pare puțin?”.

Nicușor Dan, primar general ales: "Problema e că doar 30 de milioane au fost practic accesați, luați".

Încă de săptămână trecută noul primar al Bucurestiului a anunțat că prioritară este rezolvarea termoficării capitalei, apoi vor urma și soluțiile de trafic.