Arena Națională va găzdui un campionat internațional de jocuri electronice, cu premii de 40 milioane dolari

După găzduirea meciurilor de la Euro 2020, Arena Națională din București se pregătește pentru o nouă competiție de amploare: un campionat internațional de jocuri electronice.

Primăria va încasa 500 de mii de dolari pentru închirierea Arenei. Premiile la acest concurs depășesc 40 de milioane de dolari.

Nicușor Dan: „Am încheiat un acord cu firma americană Valve pentru organizarea celui mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice din acest an, e o competiţie care se va desfăşura aici pe Arena Naţională în a doua decadă a lunii octombrie. Are premii de 40 de milioane de dolari din care 16% merg la bugetul statului român sub formă de impozit.”

Campionatul despre care vorbeşte primarul Capitalei, organizat de o companie din Statele Unite, a ajuns la ediţia cu numărul 10 şi are 80 de milioane de fani în întreaga lume.

În funcţie de condiţiile impuse de pandemie, organizatorii speră să umple Arena Naţională la acest câmp de jocuri el. La ediţia din 2014 din Seul, americanii au reuşit să adune pe stadion 45 de mii de fani.

Până atunci primăria trebuie să repare acoperişul Arenei Naţionale.

Primarul Capitalei spune că mentenanţa acoperişului nu a fost plătită ani la rândul, aşa că micile lucrări de întreţinere nu au fost făcute, prin urmare nu doar că s-a stricat, dar nu mai e nici în garanţie iar viitoarele reparaţii vor fi suportate din banii primăriei.

Competiţia se va desfăşura timp de 6 zile, începând cu 12 octombrie, însă contractul primăriei a fost semnat pe 25 de zile, cât durează şi amplasarea scenelor şi a aparaturii.

Detaliile despre achiziţionarea biletelor vor fi anunţate în curând de Primăria Generală.