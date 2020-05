Arafat: Sunt grupuri organizate care fac bășcălie de măsurile luate. Să lăsăm prostiile

Şeful DSU, Raed Arafat, spune că a constatat, după atitudinea unor persoane după ieşirea din starea de urgenţă, că unii fac "băşcălie" şi iau în "batjocură şi la mişto" situaţii serioase precum cea privind răspândirea noului coronavirus.

"Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia am fi îndrăznit o secundă să spunem că se exagerează? Dacă în România totuşi am evitat o situaţie care este dramatică (...) acum am ajuns în momentul care ne batem joc de ce s-a făcut. Dacă ar veni un val nou şi să înceapă să crească numărul cazurilor cred că nouă, ca autorităţi, ne va fi mult mai greu să gestionăm situaţia”, afirmă Arafat, marțis seară, la TVR, potrivit News.ro.

El a povestit că a fost sunat de către oameni care i-au spus că nu sunt de acord să li se ia temperatura la intrarea în spaţii închise.

"Aş fi total inconştient dacă aş spune că nu mă tem de acest virus. Este atât de periculos şi avem decese. Deja am atins o mie o sută şi ceva de decese. Haideţi să lăsăm prostiile care circulă pe reţelele de socializare, în unele dezbateri care au ieşit din sfera dezbaterilor pragmatice şi ştiinţifice şi au devenit, unele dintre ele, dezbateri de batjocură. Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia am fi îndrăznit o secundă să spunem că se exagerează? Dacă în România totuşi am evitat o situaţie care este dramatică (...) acum am ajuns în momentul în care ne batem joc de ce s-a făcut”, a adăugat Arafat.

"Nu e normal ca dacă persoana are febră să nu intre şi să meargă, mai bine, să se consulte la un medic?”, a mai spus Arafat.

Șeful DSU a mai adăugat că există "inclusiv grupuri organizate” care fac "băşcălie” de măsurile luate de autorităţi pentru prevenirea răspândirii virusului.

"Circulă printre noi mulți asimptomatici"

Într-o altă intervenție, Raed Arafat, a declarat miercuri la Digi 24 că măsurarea temperaturii nu este eficientă în cazul persoanelor infectate, dar care nu au simptome.

„Știm că circulă printre noi foarte mulți asimptomatici, ăsta e motivul pentru care cerem să fie purtată masca”, a spus el.

Arafat a avertizat că societățile comerciale care nu măsoară temperatura la intrare riscă amendă.

