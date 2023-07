Aproximativ 200 de copii s-au distrat într-o tabără organizată pentru cei care nu reușesc să se bucure de vacanța mare

200 de copii s-au distrat într-o tabără organizată pentru cei care nu reușesc să se bucure de vacanța mare, fie din motive financiare, fie pentru că sunt ocupați cu... gadgeturile.

Copiii s-au jucat, au învățat lucruri noi și au stat departe de ecranele telefoanelor sau ale tabletelor.

Singurul regret al celor mici e că distracția ține numai trei zile, dar abia așteaptă să repete experiența anul viitor.

200 de copii se distrează la un campionat de jocuri în comuna Schitu Duca, din Iași. Totul în cadrul taberei organizate de Arhiepiscopia Iașilor.

În echipă, cei mici au alergat, au sărit cu sacul și au pus apă în găleți folosind bureții.

Tabăra din pridvorul satului este singura vacanţă pe care mulți dintre cei mici o au în acest an.

Alesia: „Aș fi stat în casă și nu aș fi făcut nimic, aș sta pe telefon. Mi-a plăcut foarte mult.”

Ana-Maria, fetița cu roz: „Asta e al treilea an în care vin, vin an de an. Este frumos, sunt mulți copii și îmi place”.

Dan Pădure, preot: ”Ne-am propus în tabăra aceasta să îi ținem alături pe copii, atât în curtea școlii, cât și în curtea bisericii, să-i deslipim de telefon și de tabletă".

Tabăra va fi organizată în această vară și în alte comune din Iași, Neamț și Botoșani, dar și în Republica Moldova.

Florentina Barban, coordonatoarea taberei: „Sunt foarte bucuroși, își doresc multe ediții an de an, ne spun că anul viitor să fim tot aici și să facem o tabără de mai multe zile”.

În total, 10 mii de copii vor participa la activitățile din tabără, în acestă vară.

