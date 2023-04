Apel disperat pentru salvarea unui copil de doi ani din Mureș. Micuțul s-a înecat cu propria salivă, în timp ce se juca acasă

Disperați, părinții au sunat la 112 când au văzut că nu mai putea respira. După aproape un minut de resuscitare, copilul a dat semne de viață, iar inima i-a repornit. Acum este în stare critică, în comă indusă, și are nevoie de transfuzii de sânge.

Mateo are doi ani și este acum internat, in comă indusă, la spitalul de copii din Targu Mureș, sub monitorizarea strictă a medicilor.

Băiețelul era în mijlocul familiei cînd s-a întîmplat accidentul: s-a înroșit dintr-o dată și a cazut la pământ, povestesc părinții.

A fost stabilizat, însă când a ajuns la spital, a mai intrat în stop cardio-respirator de două ori. Starea lui s-a complicat dramatic iar acum are nevoie de transfuzii de sânge. Medicii fac apel către donatori.

Marinela Lazăr, centrul de transfuzii: „Gestul unui om sănătos este important pentru un pacient”.

În sprijinul celui mic au venit și pompieri și jandarmi.

Mateo are nevoie de transfuzii repetate pentru o șansă de refacere.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-04-2023 17:56