Apartament înghițit de flăcări, într-un bloc din Iași. Ce era depozitat în locuință: ”Mare nenorocire!”

Proprietara locuinței în care a izbucnit incendiul a ajuns la spital, în timp ce trei vecini au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Imaginile au fost filmate la scurt timp dupa izbucnirea flăcărilor care au pus stăpânire pe apartamentul de la etajul trei. Un stomatolog care se afla în cabinetul sau de la parterul blocului a fost alertat de proprietară, care striga disperată dupa ajutor.

Valentin Buzatu, martor: "Eram cu un pacient și am auzit pe hol deodată când cineva striga ajutor, ajutor, apoi a bătut la ușă și am ieșit. Am văzut doamna foarte speriată, în stare de șoc, am văzut că a luat foc apartamentul și am sunat la pompieri".

Salvatorii au intervenit imediat pentru a scoate trei oameni din imobil.

Valentin Buzatu, martor: "A fost foarte mult fum, când am ieșit erau pompierii cu măști pe casa scării, era irespirabil aerul".

Femeie: "Am văzut fumul și am închis geamurile, ajungea la mine. Mare nenorocire, m-am speriat".

Sursa incendiuului, un aparat electric lăsat în priză

Proprietara locuinței care a căzut pradă focului, o femeie în vârstă de 88 de ani, a fost transportată la spital. Bătrâna a suferit arsuri pe mâini si s-a intoxicat cu fum. Alte trei persoane au primit îngrijiri la fața locului.

Între timp, militarii s-au străduit să stingă vâlvătaia amenințătoare. În apartament erau depozitate peste 1.500 de cărți.

Bărbat: ”Proprietarul are biblioteca aceea, dormitorul plin".

Potrivit pompierilor, cauza incendiului este efectul termic al curentului electric. După cum spun surse din anchetă, un aparat electric lăsat în priză mai multe ore s-ar fi încins.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: