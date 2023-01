Annie Wersching a murit la 45 de ani. Actrița a pierdut lupta cu boala

„Există o gaură în sufletul acestei familii astăzi. Dar ea ne-a lăsat instrumentele necesare ca să-l umplem”, a afirmat soțul lui Werching, Stephen Full, conform CNN.

Annie Wersching, care a jucat în producțiile 24, Timeless sau Bosch, a încetat din viață la vârsta de 45 de ani, după o luptă cu cancerul care a durat doi ani.

Wersching a oferit și vocea lui Tess în jocul video „The Last of Us”. Neil Druckmann, directorul de creație al unui serial bazat pe acest joc, a scris pe Twitter: „Tocmai am aflat că prietena mea dragă, Annie Wersching, a murit. Tocmai am pierdut un artist frumos și o ființă umană. Inima mea este zdrobită”.

Annie Wersching s-a născut pe 28 martie 1977, iar de-a lungul carierei de actriță a dat viață unor personaje celebre precum Renee Walker în „24” și a jucat în producții americane renumite cum ar fi „Bosch” și „Timeless”.

S-a născut și a crescut în St. Louis, Missouri. Wersching și-a început cariera de actriță cu o apariție în serialul „Star Trek: Enterprise”. Ulterior a primit roluri de invitat în seriale precum Charmed, Killer Instinct, Supernatural și Cold Case. Din martie până în noiembrie 2007, ea a jucat rolul recurent al Ameliei Joffe în telenovela ABC General Hospital.

Actrița a fost diagnosticată cu cancer în anul 2020, dar a continuat să lucreze în ciuda problemelor de sănătate.

Sursa: CNN